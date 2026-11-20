Die neue K2-Sparte gründet ein modernes, datengestütztes Maklerunternehmen, das sich auf den Bereich der sogenannten Delegated Authority spezialisiert.

Summit Risk Partners Limited (SRP), ein neuer Zweig der K2 Insurance Services, hat heute die Eröffnung des offiziellen Geschäftsbetriebs als registrierter Lloyd's-Makler bekannt gegeben. SRP ist speziell auf die Zukunft der Delegated Authority ausgerichtet. Damit soll die Erbringung von Dienstleistungen im Markt für Delegated Authority and Programme Business in London und bei Lloyd's verbessert werden.

Das von James Baird, CEO, und Jamie Beckett, Managing Director, gemeinsam gegründete Spezialmaklerhaus arbeitet frei von veralteten Systemen und Denkweisen. SRP verbindet fundiertes Branchenwissen mit moderner Technologie, umsetzbaren Erkenntnissen und einem Fokus auf den Kundenerfolg von Versicherungsmaklern, MGAs, Underwriting-Unternehmen und Kapazitätsdienstleistern.

Wichtigste operative Highlights:

Status im Markt: Zugelassener Lloyd's-Makler, der unter dem Pseudonym SUM (Maklernummer 2336) tätig ist und von drei führenden Lloyd's-Managing Agents unterstützt wird.

Zugelassener Lloyd's-Makler, der unter dem Pseudonym SUM (Maklernummer 2336) tätig ist und von drei führenden Lloyd's-Managing Agents unterstützt wird. Hintergrund: Das Unternehmen ist in Großbritannien über die Summit RP GmbH (Niederlassung Großbritannien) tätig, einem ernannten Vertreter der K2 Group Holdings Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt wird. Die Summit RP GmbH, die im April 2026 in Deutschland gegründet und im Juli 2026 zugelassen wurde, verfügt über europäische Zulassungen und unterhält Niederlassungen in London und Hamburg.

Das Unternehmen ist in Großbritannien über die Summit RP GmbH (Niederlassung Großbritannien) tätig, einem ernannten Vertreter der K2 Group Holdings Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt wird. Die Summit RP GmbH, die im April 2026 in Deutschland gegründet und im Juli 2026 zugelassen wurde, verfügt über europäische Zulassungen und unterhält Niederlassungen in London und Hamburg. Spezieller Fokus: Unterstützung verschiedener Geschäftsbereiche innerhalb von Lloyd's, darunter Delegated Authority, Programm, Vertragsabschluss und strukturierte Versicherungen in verschiedenen Spezialsparten, mit weiteren Entwicklungsmöglichkeiten im Jahr 2027.

Unterstützung verschiedener Geschäftsbereiche innerhalb von Lloyd's, darunter Delegated Authority, Programm, Vertragsabschluss und strukturierte Versicherungen in verschiedenen Spezialsparten, mit weiteren Entwicklungsmöglichkeiten im Jahr 2027. Aktive Pipeline: Ein Expertenteam, bestehend aus Lloyd's-Maklern, betreut bereits die gewonnenen Kunden, wobei im Rahmen eines umfassenden Programms zur Pflege internationaler Marktkontakte für das Jahr 2026 (einschließlich WSIA, FASE, UAC und Target Markets) eine solide Pipeline erstellt wurde. SRP baut sein Team und sein internationales Netzwerk weiter aus.

"Spezialisierte Kunden können spezialisierte Ergebnisse erwarten", sagte James Baird, Mitgründer und CEO von SRP. "Wir bauen ein datengesteuertes, kundenorientiertes Maklerhaus auf, um über die gesamte Laufzeit eines Programms hinweg erstklassige Ergebnisse zu liefern insbesondere nach dem Vertragsabschluss, wo die Branche in der Vergangenheit versagt hat. Außerdem bauen wir eine Plattform für gleichgesinnte Makler auf, die diesen Anspruch teilen. Wir danken K2 Insurance Services, insbesondere Bob Kimmel und Nate Hunter, sowie unseren drei Lloyd's-Managing-Agent-Sponsoren für die Unterstützung dieser Vision."

"Delegated Authority ist ein zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit von K2", sagte Bob Kimmel, CEO von K2 Insurance Services. "SRP bietet diese Expertise nun bei Lloyd's und in anderen europäischen Märkten an unter der Leitung von Fachleuten, die die Branche in- und auswendig kennen. Wir sind stolz darauf, James Jamie und das SRP-Team dabei zu unterstützen, etwas Neues aufzubauen."

Mehr Informationen über SRP finden Sie hier: summitrp.com.

Über Summit Risk Partners Limited:

Summit Risk Partners Limited (SRP) ist ein auf den Bereich der delegierten Versicherungsvollmachten (Delegated Authority) spezialisierter Lloyd's-Makler. SRP wurde von James Baird (CEO) und Jamie Beckett (Managing Director) gemeinsam gegründet und ist auf die Zukunft von Delegated Authority und Programme Business ausgerichtet. Das Unternehmen arbeitet frei von veralteten Systemen und Denkweisen und verbindet Fachkompetenz mit moderner Technologie und einem kundenorientierten Ansatz. SRP hat seinen Hauptsitz in London und ist in Europa über die Summit RP GmbH in Hamburg tätig. In Großbritannien ist das Unternehmen über die Summit RP GmbH (UK Branch) vertreten, einen ernannten Vertreter der K2 Group Holdings Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird. Es handelt sich um einen registrierten Lloyd's-Makler (Pseudonym SUM, Maklernummer 2336), der Großartige Ergebnisse für Kunden im Londoner Markt erbringt.

SRP ist unter der Marke K2 Insurance Services aktiv.

Über K2 Insurance Services:

K2 Insurance Services ist eine Holdinggesellschaft im Versicherungsbereich, die eine Vielzahl von MGAs besitzt und kontrolliert, die jährlich Prämien in Höhe von über $2 Milliarden in Nischen der gewerblichen und privaten Versicherung erwirtschaftet, zeichnet und verwaltet. Unsere Mission ist es, das zu schützen, was unseren Partnern und Kunden am wichtigsten ist durch maßgeschneiderte und spezialisierte Versicherungsprodukte, die wir über bewährte Direkt-, Einzelhandels- und Großhandelskanäle vertreiben. K2 wurde von erfolgreichen Veteranen der Versicherungsbranche gegründet und wird von diesen geleitet. Mit der Unterstützung von Warburg Pincus ist das Unternehmen führend im Bereich spezialisierter Versicherungsprogramme.

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James Baird, Co-Founder CEO

james.baird@summitrp.com

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