SRM und Ridgemont setzen ihre über 30-jährige Erfolgsgeschichte fort und unterstützen Banken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Unternehmen dabei, Wachstum, Innovation und operative Effizienz voranzutreiben

Strategic Resource Management (SRM), ein technologiegestütztes Beratungsunternehmen, das Finanzinstituten als vertrauenswürdiger weltweit tätiger Partner zur Seite steht, gab heute eine strategische Beteiligung von Ridgemont Equity Partners bekannt, einem Private-Equity-Investor mit Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen.

Diese Kapitalaufstockung zielt darauf ab, die Fähigkeiten, Talente, Systeme und Ressourcen von SRM, das sich auf mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Betreuung von Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen stützen kann, weiter zu stärken. Brad Downs, Chief Executive Officer und Chairman und das aktuelle Managementteam von SRM werden das Unternehmen weiter in die nächste Wachstumsphase führen.

"SRM ist ein führendes Beratungsunternehmen mit einem herausragenden Ruf und einer klaren Erfolgsgeschichte. Es wird von einem sehr erfahrenen Managementteam mit einer großen Leidenschaft für das Erzielen messbarer Resultate und nachhaltiger Wirkungen auf das Geschäftsergebnis geführt. SRM passt hervorragend zu unserer umfassenden Erfahrung bei Geschäfts- und Technologiedienstleistungen und wir erkennen als erster institutioneller Investor eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie wir zusammen mit dem Team von SRM Mehrwert schaffen können. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Brad Downs und seinem gesamten Leitungsteam im Hinblick auf die nächste Wachstumsphase", erklärte Charles Anderson, Partner bei Ridgemont Equity Partners.

"Seit 1992 hat sich SRM durch das Vertrauen unserer Kunden, das Expertenwissen unserer Mitarbeiter und einen herausragenden Unternehmergeist sowie die Entschlossenheit, immer weiter voranzuschreiten, von einem familiengeführten Unternehmen zu der heute weltweit tätigen Beratungsfirma entwickelt", erläuterte Brad Downs, CEO und Chairman von SRM. "Zusammen mit Ridgemont bietet sich uns die Chance, mit neuen Ressourcen und Möglichkeiten und dem gemeinsamen Entschluss, unsere Kunden in die Zukunft zu begleiten, auf unserer langjährigen, soliden Erfahrung aufzubauen."

Durch die weiterhin fortdauernde Komplexität in der Finanzdienstleistungsbranche, die von Konsolidierungen, Änderungen des Konsumentenverhaltens, wirtschaftlichen Zwängen, regulatorischen Unsicherheiten, sich häufenden Betrugsfällen und einem gesteigerten Wettbewerb getrieben wird, haben sich die Anforderungen an Finanzinstitute verschärft. "Während die Messlatte in der Branche immer höher gelegt wird, nehmen die Erwartungen unserer Kunden gegenüber Ihren Partnern immer mehr zu. Diese Kapitalaufstockung durch Ridgemont wird SRM in die Lage versetzen, unserer Selbstverpflichtung nachzukommen, unsere Kunden so umfassend wie möglich zu unterstützen und in den kommenden Jahren die besten verfügbaren Talente und Fähigkeiten zu fördern", sagte Downs.

"Da Finanzinstitute zunehmend auf vertrauenswürdige Partner setzen, die eng mit ihnen abgestimmt sind und sie bei komplexen Entscheidungen rund um Zahlungsverkehr, digitale Transformation und die Implementierung von Technologien unterstützen, hebt sich SRM mit seinem ROI-basierten Leistungsversprechen und seinem proprietären Datenbestand in einem stark wachsenden Markt deutlich ab", erklärte Eric Langerman, Managing Director bei Ridgemont Equity Partners. "Wie erkennen bei SRM die klare Chance, das Serviceangebot mit der bestehenden Kundenbasis zu erweitern, neue Kunden zu gewinnen und der Plattform kontinuierlich neue Funktionen hinzuzufügen."

Guggenheim Securities, LLC fungierten als Finanzberater und Alston Bird LLP als Rechtsberater von Ridgemont. Stephens Inc. fungierten als Finanzberater und Bradley Arant Boult Cummings als Rechtsberater von SRM. Die Finanzierung der Transaktion erfolgte durch die Private Credit Group von Bain Capital, Barings und Apogem Capital LLC. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über SRM

SRM ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das Banken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Unternehmen sowohl strategisch bei kritischen Entscheidungen im Hinblick auf Zahlungen, Technologie und geschäftliche Strategie berät als auch bei der Umsetzung unterstützt. Seine Expertise reicht von der Optimierung von Zahlungsnetzen über Kartenprogramme, das Core Banking, die digitale Transformation bis hin zur Plattformintegration. Mit mehr als 1.000 Kunden in den USA und Europa und der Erfahrung aus über 9.000 abgeschlossenen Projekten unterstützt SRM seine Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Performance zu verbessern und ihr Wachstum zu beschleunigen.

Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte srmcorp.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Ridgemont Equity Partners

Ridgemont Equity Partners mit Sitz in Charlotte ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die seit mehr als drei Jahrzehnten führenden Unternehmen aus den Bereichen Business- und Technologiedienstleistungen, Gesundheitswesen sowie aus wachstumsstarken Industriesektoren Kapital für Übernahmen und weiteres Wachstum bereitstellt. Die Führungskräfte von Ridgemont verfolgen von jeher ein branchenfokussiertes Modell, das darauf ausgelegt ist, mittelständische Unternehmen mit eigenständiger Marktposition aufzubauen. www.ridgemontep.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261119280145/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jody Guetter, Chief Marketing Officer

SRM

marketing@srmcorp.com