OCP S.A. ("OCP" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen der Düngemittelbranche, wird am Montag, dem 30. November 2026, seine Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 veröffentlichen. Die Ergebnisse werden den Inhabern der Anleihen des Unternehmens, qualifizierten institutionellen Käufern, Wertpapieranalysten und Market Makern auf dem OCP Intralinks Portal ab 7:00 Uhr EST, 12:00 Uhr Marokko und Londoner Zeit (GMT) zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsleitung von OCP wird am Montag, dem 30. November 2026, um 8:00 Uhr EST, 13:00 Uhr marokkanischer und Londoner Zeit (GMT) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate des Jahres 2026 zu erörtern. Die Telefonkonferenz richtet sich an Inhaber von Anleihen des Unternehmens, qualifizierte institutionelle Anleger, Wertpapieranalysten und Market-Maker.

Berechtigte, die sich noch nicht für den Zugang zum Intralinks-Portal registriert haben, können dies tun, indem sie sich an die Investor Relations-Abteilung unter g.laraki@ocpgroup.ma wenden.

Über OCP

OCP ist ein global führender Anbieter von Düngemitteln, der auf einen fast hundertjährigen Erfahrungsschatz in der Produktion zurückgreifen kann. Der Konzern verfügt über exklusiven Zugang zum weltweit größten Vorkommen an Phosphatgestein. Darüber hinaus zählt das Unternehmen zu den Phosphatherstellern mit den niedrigsten Produktionskosten und spielt in Bezug auf Produktions- und Handelsvolumen in der Phosphat-Wertschöpfungskette eine führende Rolle. Der Konzern beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und fördert durch seine Bergbau- und Düngemittelbetriebe sowie durch sein Nachhaltigkeitsprogramm die Entwicklung in der Region.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ocpgroup.ma.

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Contacts:

OCP Investorenbeziehungen

Ghita Laraki, +212 522 924 183

g.laraki@ocpgroup.ma