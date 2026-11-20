Eine HTEC-Studie ergab, dass 83 der Unternehmen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften ihre Investitionen in KI erhöht haben. Die Einführung ist jedoch nach wie vor durch komplexe regulatorische Rahmenbedingungen, Validierungsanforderungen und die Akzeptanz im Unternehmen geprägt.

HTEC, der weltweit führende Anbieter von KI-Technologie und -Engineering, hat heute eine neue Studie veröffentlicht, in der untersucht wird, wie Unternehmen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften den Wert ihrer KI-Investitionen messen, nachverfolgen und realisieren. Gegenstand der Untersuchung war auch, welche Risiken und Hindernisse sie daran hindern, dies in großem Maßstab zu tun. Die Ergebnisse zeigen, dass die Investitionen zwar weiter steigen, Unternehmen, die KI erfolgreich skalieren, sich jedoch nicht nur auf die Technologie konzentrieren, sondern auch auf die Governance, die Akzeptanz durch die Mitarbeiter und die betrieblichen Grundlagen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen nachzuverfolgen, nachzuweisen und zu realisieren.

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HTEC research finds 83% of healthcare and life sciences organizations have increased AI investment, yet adoption is still shaped by regulatory complexity, validation requirements, and organizational readiness.

Der HTEC AI Value Realization Report 2026: Healthcare Life Sciences legt offen, dass Teilnehmer aus dem Gesundheitswesen, die derzeit KI implementieren, 83 steigende KI-Investitionen im vergangenen Jahr vermelden Trotz dieser Dynamik sagen nur 41 %, dass ihr Unternehmen KI skaliert oder sogar KI-nativ ist. Das zeigt: Höhere Ausgaben sind nicht gleichzusetzen mit einer fortschreitenden Umsetzung.

Die Ergebnisse spiegeln die besonderen Herausforderungen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften wider, wo KI in komplexen klinischen, betrieblichen und regulatorischen Umgebungen eingesetzt wird.

"Führungskräfte im Gesundheitswesen bewerten KI nicht allein anhand ihrer Geschwindigkeit. Sie benötigen Belege dafür, dass die Ergebnisse zuverlässig, reproduzierbar und dem jeweiligen Risikoniveau angemessen sind unabhängig davon, ob die Anwendung in der Forschung, im operativen Bereich oder in der Patientenversorgung zum Einsatz kommt", sagte Nemanja Kovacev, Head of Healthcare and Life Sciences Practice bei HTEC. "Die Investitionen steigen, doch der langfristige Wert hängt von der Unternehmensführung, der Validierung und der Fähigkeit ab, KI in alltägliche Arbeitsabläufe zu integrieren, ohne den Anwendern zusätzliche Belastungen aufzuerlegen."

Eine schnellere Lieferung ist wichtig, aber der Nachweis des Mehrwerts ist noch wichtiger

Auf die Frage, welche Ergebnisse bei Investitionen in KI am wichtigsten seien, nannten die Befragten aus dem Gesundheitswesen am häufigsten schnellere Markteinführung und Liefergeschwindigkeit (32 %), dicht gefolgt von bessere Erfahrungen des Kunden (28 %), Innovation (27 %) und Risikominderung und Verbesserung der Compliance (26 %) Im Vergleich dazu rangierte Verringerung der Kosten deutlich niedriger bei 18 %

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Führungskräfte im Gesundheitswesen KI zunehmend als strategischen Motor für Wachstum, Innovation und betriebliche Verbesserungen ansehen und nicht mehr nur als Mittel zur Kostensenkung. Die geringe Abweichung zwischen diesen Prioritäten lässt darauf schließen, dass der Mehrwert im Gesundheitswesen vielschichtig ist und Aspekte wie Geschwindigkeit, Erfahrung, Innovation und Risikomanagement umfasst, anstatt sich auf ein einziges Ergebnis zu beschränken.

Die Messung des Nutzens stellt jedoch nach wie vor eine Herausforderung dar. Unternehmen haben weiterhin Schwierigkeiten, langfristige oder indirekte Vorteile zu quantifizieren, während Einschränkungen bei der Analytik und Telemetrie es erschweren können, die Auswirkungen der KI konsistent nachzuverfolgen.

Auch die Datenqualität und -verfügbarkeit stellen nach wie vor anhaltende Hindernisse dar, die den Einblick in die Ergebnisse einschränken und es erschweren, einen Zusammenhang zwischen Investitionen, Nutzung und erzieltem Nutzen herzustellen. Zusammengenommen deuten diese Erkenntnisse darauf hin, dass Organisationen im Gesundheitswesen zwar zunehmend das Potenzial der KI erkennen, viele jedoch noch dabei sind, die erforderlichen Kapazitäten aufzubauen, um diesen Nutzen effektiv zu messen und zu skalieren.

Die KI-Governance spiegelt die vielseitige Risikolandschaft im Gesundheitswesen wider

Die Untersuchung zeigt zudem, dass es erhebliche Unterschiede darin gibt, wie Unternehmen KI-Risiken bewerten.

Mehr als die Hälfte der Befragten aus dem Gesundheitswesen 55 % sagen, dass KI-Risiken informell neben dem Nutzen berücksichtigt werden, während lediglich 11 % berichten, dass die Risiken in ihren KI-Portfolios einheitlich gemessen werden.

Die Ergebnisse deuten nicht auf einen Mangel an Governance hin, sondern spiegeln vielmehr die Tatsache wider, dass KI-Anwendungen im Gesundheitswesen sehr unterschiedliche Risikoprofile aufweisen von Tools zur administrativen Unterstützung bis hin zu Systemen, die klinische Entscheidungen beeinflussen.

Die Untersuchung ergab zudem, dass eine menschliche Genehmigung vor jeder KI-Aktion am häufigsten in Saudi-Arabien (46 %) und im UK (35 %) erforderlich sind, was unterschiedliche Herangehensweisen in den Märkten belegt.

Menschen und Prozesse sind das höchste Hindernis

Die vielleicht aussagekräftigste Erkenntnis des Berichts ist, dass Organisationen im Gesundheitswesen zunehmend operative Herausforderungen und nicht technische Einschränkungen als das größte Hindernis für die Ausschöpfung des Potenzials der KI betrachten. So bestätigen 86 der Teilnehmer, dass Menschen und Prozesse die KI mehr einengen als die Technologie, wobei sich eine schlechte Datenqualität, Widerstände gegen Veränderungen und eine unzureichende Befähigung der Mitarbeiter als zentrale Hindernisse herauskristallisieren. Nur 24 der Unternehmen stellen umfangreiche KI-Schulungen für nicht-technische Mitarbeiter bereit.

"Um in großem Maßstab einen Mehrwert zu erzielen, reicht der Einsatz von KI-Tools allein nicht aus. Unternehmen müssen außerdem ihre Belegschaft darauf vorbereiten, Arbeitsabläufe anpassen, Verantwortlichkeiten festlegen und Vertrauen bei den Mitarbeitern aufbauen, von denen erwartet wird, dass sie KI in ihrer täglichen Arbeit einsetzen", sagte Alfred Olivares, Global Managing Partner, Healthcare and Life Sciences.

Investitionen in verlässliche Ergebnisse umwandeln

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die nächste Phase der KI-Einführung im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften eher von der Umsetzung als vom Experimentieren geprägt sein wird. Wenn Unternehmen über Pilotprojekte hinausgehen, wird der Erfolg zunehmend von einer soliden Datenbasis, einer wirksamen Aufsicht, der Bereitschaft der Mitarbeiter und einer klaren Verantwortungszuweisung über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg abhängen.

Für HTEC unterstreicht dies den wachsenden Bedarf an Partnern, die Unternehmen dabei unterstützen können, Strategie, Validierung, Umsetzung und regulatorische Anforderungen zu meistern und gleichzeitig KI in stark regulierten Umgebungen verantwortungsvoll zu skalieren.

Über die Studie

Die Erkenntnisse basieren auf Antworten von 213 Führungskräften im Gesundheitswesen und im Bereich Life Sciences im Rahmen einer globalen Umfrage unter 1.500 hochrangigen Entscheidern in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Studie wurde von HTEC in Auftrag gegeben und durchgeführt von Censuswide im Juli 2026

Der gesamte Bericht HTEC AI Value Realization Report 2026: Healthcare Life Sciences ist verfügbar über diesen LINK.

Über HTEC

Die HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiges Technologie- und Engineeringunternehmen, das Organisationen dabei unterstützt, KI-Fähigkeiten aufzubauen vom Chip bis hin zu den Ergebnissen. HTEC hilft seinen Kunden beim Aufbau eines anpassungsfähigen, herstellerunabhängigen KI-Stacks, der so konzipiert ist, dass er sich mit den Veränderungen von Technologien, Modellen und Plattformen weiterentwickelt.

Durch sein "Forward-Deployed"-Modell arbeitet HTEC eng mit den Teams der Kunden zusammen, um KI mit der Geschäftsstrategie zu verknüpfen und wiederholbare Prozesse zu schaffen, die jedes Mal konsistent und schneller umgesetzt werden können. OneLoopAi bildet das Herzstück dieses Ansatzes und sorgt für mehr Transparenz bei der Fortschrittsmessung sowie für eine kontinuierliche Verbesserung der Entwicklung und des Einsatzes von KI. Das Ergebnis ist ein klarer Weg von der KI-Investition hin zu messbarem Geschäftsnutzen und dem großflächigen Einsatz von KI.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich KI und maschinelles Lernen verbindet HTEC fundiertes technisches Know-how mit Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Produktentwicklung, Design und Daten, um KI-Visionen in die Praxis umzusetzen.

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