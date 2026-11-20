Mit diesen Ernennungen gewinnt das Board von NIQ umfassende Führungskompetenz im Bereich KI sowie operative Expertise in den Regionen Großchina und Asien-Pazifik hinzu

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, hat heute die Berufung von Danny Lange und Chris Tung in sein Board of Directors mit Wirkung zum 18. November 2026 bekannt gegeben.

Lange bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen im Technologiebereich mit, darunter leitende Funktionen beim Aufbau und der Skalierung von Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bei Google, Unity, Uber, Amazon und Microsoft. Tung kann auf umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Betriebsführung, Verbraucherverhalten und digitaler Handel in Großchina und im asiatisch-pazifischen Raum zurückgreifen, die er in Führungspositionen bei Shangri-La Asia, Alibaba, PepsiCo, L'Oréal und anderen globalen Unternehmen gesammelt hat. Gemeinsam werden sie mit ihrer Erfahrung die Perspektive des Boards im Zuge der Weiterentwicklung der KI-Strategie von NIQ und der Ausweitung seines Einflusses auf den globalen Märkten stärken.

"Danny und Chris bringen Erfahrungen mit, die perfekt zum Kurs von NIQ passen", so Jim Peck, Executive Chairman und Chief Executive Officer von NIQ. "Danny hat sich in seiner beruflichen Laufbahn auf den Aufbau von KI- und Machine-Learning-Kapazitäten in großem Maßstab konzentriert. Chris bringt umfassende operative Erfahrung in der Region Großchina und im asiatisch-pazifischen Raum mit sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Einsatz von Daten und Technologie zum Aufbau von Marken und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Ihre Perspektiven werden bei der Umsetzung unserer Strategie, beim Ausbau neuer KI-Angebote wie NIQ Optiq und ConnectAI sowie bei der Unterstützung unserer Kunden beim Wachstum in einem sich rasch wandelnden Markt von großer Bedeutung sein."

Über Danny Lange

Lange ist der Gründer von Agentimus LLC, einem KI-Beratungsunternehmen, in dem er Private-Equity- und Growth-Equity-Investoren sowie deren Portfoliounternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz berät. Zuvor war er Vice President of Business Intelligence and AI bei Google, Senior Vice President of Artificial Intelligence bei Unity Software, Head of Machine Learning bei Uber und General Manager von Amazon Machine Learning bei Amazon. Außerdem war er in leitenden Positionen im Bereich Engineering bei Microsoft tätig. Lange ist Board-Mitglied der Trifork Group AG und von ZeroNorth A/S. Er verfügt über einen Master of Science und einen Ph.D. in Informatik von der Technischen Universität Dänemark und ist namentlich als Erfinder in 24 US-Patenten eingetragen.

"NIQ verfügt über einen nur schwer zu kopierenden KI-Vorteil: vertrauenswürdige, firmeneigene, KI-fähige Daten, die auf echtem Verbraucherverhalten basieren", so Lange. "Jetzt bietet sich die Gelegenheit, diese Erkenntnisse für die nächste Generation von KI-Systemen und agentenbasierten Arbeitsabläufen, einschließlich des agentenbasierten Handels, nutzbar zu machen. Ich freue mich darauf, NIQ bei der Nutzung dieses Vorteils zu unterstützen, um Produkte und Plattformen zu entwickeln, die einen erheblichen Mehrwert für Kunden und Aktionäre schaffen."

Über Chris Tung

Tung war zuletzt als Group Chief Marketing Officer und Chief Executive Officer, China, bei Shangri-La Asia Limited tätig. Davor war er als President der Alibaba Group verantwortlich für deren strategische Entwicklung, nachdem er zuvor als Chief Marketing Officer des Unternehmens fungiert hatte. Frühere Stationen seiner Karriere umfassten die Position des Chief Executive Officer bei VML China sowie leitende Führungspositionen bei PepsiCo China, L'Oréal, GigaMedia und Procter Gamble. Darüber hinaus entwickelte Tung das "Uni Marketing"-System von Alibaba, das mithilfe von Business Intelligence die Effektivität von Marketing und Werbung steigerte. Seine Arbeit hat ihm breite Anerkennung in der Branche eingebracht; Forbes ernannte ihn 2018, 2022 und 2023 zu einem der einflussreichsten CMOs der Welt. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik von der Taiwan University sowie einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der University of Michigan.

"NIQ kann auf eine beeindruckende globale Perspektive zum Verbraucherverhalten zurückgreifen und es bietet sich dem Unternehmen eine bedeutende Chance, seinen Einfluss in Asien und weltweit weiter auszubauen" , so Tung. "Während meiner Zeit bei Alibaba war ich Kunde von NIQ unter anderem als ich das Uni-Marketing-System aufgebaut habe und konnte daher aus erster Hand erleben, wie die Daten von NIQ Marken dabei helfen können, Verbraucher besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich darauf, dem Board beizutreten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Strategie voranzutreiben und den Mehrwert für seine Kunden weiter zu steigern."

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

NIQ-IR

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