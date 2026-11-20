alkaLi (Lithiumgewinnung), ForeverGone (PFAS-Zerstörung) und Turing (KI für die Wasserwirtschaft) erhalten jeweils ein eigenes Team. Gradiant erwartet für sein operatives Kerngeschäft 2027 ein EBITDA von rund 150 Mio. US-Dollar.

Gradiant, das weltweit erste Unicorn im Bereich Wassertechnologie, richtet sein operatives Kerngeschäft künftig auf Wasserlösungen für die KI-Infrastruktur aus. Dazu hat das Unternehmen die neue Einheit Entropy gegründet, unter deren Dach es seine Zukunftstechnologien weiterentwickeln und ausbauen will. Jede Technologie erhält ein eigenes Team sowie den nötigen zeitlichen und finanziellen Spielraum.

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Operatives Kerngeschäft auf die KI-Wirtschaft ausgerichtet

Mehr als 90 Prozent des operativen Kerngeschäfts von Gradiant entfallen inzwischen auf die KI-Wirtschaft. Dazu zählen Halbleiterfabriken, Rechenzentren sowie die Kraftwerke und Industrieanlagen, die diese versorgen. Für 2027 erwartet das Unternehmen ein EBITDA von rund 150 Mio. US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent. Der Auftragsbestand deckt bereits jetzt den Großteil des für 2027 erwarteten Ergebnisses und rund 35 Prozent des für 2028 prognostizierten Ergebnisses ab. Von 2024 bis 2026 hat sich das EBITDA verdreifacht. Für 2027 wird eine erneute Steigerung um mehr als 100 Prozent erwartet. Ein solches Wachstum hat es in der Wasserbranche noch nie gegeben.

Entropy: eigene Teams für die nächste Technologiegeneration

Unter dem Dach von Entropy bündelt Gradiant seine Zukunftstechnologien, die jeweils von einem spezialisierten Team betreut werden:

alkaLi gewinnt Lithium und weitere kritische Rohstoffe aus Solen und Abwasser zurück.

gewinnt Lithium und weitere kritische Rohstoffe aus Solen und Abwasser zurück. ForeverGone zerstört PFAS, die sogenannten "Ewigkeitschemikalien", statt sie lediglich zu verlagern.

zerstört PFAS, die sogenannten "Ewigkeitschemikalien", statt sie lediglich zu verlagern. Turing, das Gradiant 2023 ausgegliedert hat, nutzt künstliche Intelligenz für den Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen.

Nach und nach werden weitere Technologien in einem frühen Entwicklungsstadium hinzukommen. Entropy bleibt Teil der Gradiant-Gruppe und verfolgt eine langfristige Strategie. Die Investitionen konzentrieren sich auf wenige Technologien, die das Potenzial haben, ihre jeweiligen Märkte grundlegend zu verändern.

"KI braucht Chips, und Chips brauchen Wasser", erklärt Prakash Govindan, Mitgründer und CEO von Gradiant. "Unser operatives Geschäft ist zur Wasserinfrastruktur der KI-Wirtschaft geworden. Darauf wollen wir uns voll und ganz konzentrieren. alkaLi, ForeverGone und Turing richten sich jeweils an einen eigenen, riesigen Markt. Mit Entropy schaffen wir die Voraussetzungen, damit sich jede dieser Technologien mit einem eigenen Team auf ihrem Markt als führende Lösung etablieren kann."

"Lithiumgewinnung, PFAS-Zerstörung und KI für die Wasserwirtschaft stellen jeweils ganz unterschiedliche Anforderungen an die Entwicklung", erklärt Anurag Bajpayee, CEO von Entropy. "Mit eigenen Teams für jede dieser Technologien können wir in allen Geschäftsbereichen von Gradiant schneller vorankommen."

Für die Kunden ändert sich nichts. Ihre bisherigen Teams, Ansprechpartner und Projekte bleiben unverändert.

Über Gradiant

Gradiant ist der Wassersversorger der KI-Wirtschaft. Das am MIT gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Boston baut die Wasser- und Abwasserinfrastruktur auf, die hinter dem KI-Ausbau steht, von Chips und Rechenzentren bis hin zu den Energieversorgern und Industriezweigen, die darauf angewiesen sind. Mit der steigenden Nachfrage nach KI wird Wasser zur entscheidenden Ressource, die bestimmt, was gebaut werden kann. Die Technologien von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch der Industrie, verwerten Abwasser, das sonst verloren ginge, und führen der Natur mit mehr als 3.000 in 92 Ländern errichteten Kläranlagen wieder sauberes Wasser zu. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter zu erwarteten Finanzergebnissen. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen.

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Contacts:

Unternehmenskontakt

Felix Wang

Gradiant, Global Head of Marketing

fwang@gradiant.com