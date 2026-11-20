München (ots) -In seinem dritten Kinofilm "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" folgt Tobi einer vergessenen Frage aus seiner Kindheit: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Am 2. Januar 2027 um 10.05 Uhr ist der Film, der über eine Million Menschen in die Kinos lockte, im Ersten zu sehen und im Anschluss auch in der ARD Mediathek.Zum InhaltBeim Ausmisten seines Kellers stößt Tobi auf eine alte Videoaufnahme. Darauf moderiert er als 8-jähriger Junge eine selbsterfundene Show zu seinem Lieblingsthema: die Erde in unseren Böden. Das Video endet mit einer Rätselfrage - der allerersten Checkerfrage: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Die Suche nach der Antwort führt Tobi in die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars, tief in den Permafrostboden Spitzbergens und auf die Spuren der alten Maya nach Mexiko. Doch erst als er versteht, was die Böden all seiner Stationen miteinander verbindet und was sie mit uns allen zu tun haben, kann er seinem bisher größten Herausforderer eine Antwort geben."Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Mit Tobi Krell. Regie: Antonia Simm, Kamera: Johannes Obermaier, Ton: Peter Wuchterl-Ammer, Schnitt: Florian Kohlert, Graphik: Robert Mayer, Rebekka Heidenberger, Markus Feder, Aixsponza, Musik: Samuel Wootton, Nina Sonnenberg, Produzenten: Oliver Gernstl, Fidelis Mager, Redaktion: Birgitta Kaßeckert, Monika E. SchweigerAusstrahlungsinfos:"Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde"Samstag, 2. Januar 2027, 10.05 Uhr im Ersten, anschließend in der ARD Mediathek.Im Anschluss an den Kinofilm wird um 11.35 Uhr auch "Der 3. Checker-Kinofilm-Check" im Ersten gezeigt. Dieser ist dann auch in der ARD Mediathek zu sehen, außerdem "Der Bagger-Check" und fünf Making-of-Clips, die sich inhaltlich alle auf den Kinofilm beziehen.Die Checker Welt - ein crossmedialer Kosmos, der wächstMit über 350 Folgen von Checker Tobi, Checker Can, Checker Julian und Checkerin Marina, erfolgreichen Kinofilmen, Online-Extras, Auskoppelungen wie "CheXpedition" und "CheXperiment" oder "CHECK IN - Marinas Rätselabenteuer" sowie Social-Media-Inhalten ist ein einzigartiges, preisgekröntes Checker-Universum entstanden - und es wächst weiter: Momentan entsteht der Kinofilm "Checkerin Marina und das Feueramulett", der im Herbst 2027 in den Kinos zu sehen sein wird.Zur Checker Welt in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/checkerweltPressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6394835