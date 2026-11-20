Der Wiener Börse Punsch bleibt das, was er seit Jahren ist: Pflichttermin für die heimische Finanzszene und inoffizieller Jahresausklang für all jene, die auch bei winterlichem Wind und Nieselregen (der glücklicherweise nur kurz weilte) noch ausreichend Gesprächsstoff haben. Im gut gefüllten Innenhof der Wiener Börse wurde bei Glühwein und Punsch genetzwerkt, diskutiert und herzlich gelacht. Dass dabei nicht nur der persönliche Austausch gepflegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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