Neustadt/Weinstraße (ots) -Ist die Politik mit den Protesten der Jugend und ihren Forderungen überfordert? Beim SWR Demokratieforum am Mittwoch, 2. Dezember 2026, auf dem Hambacher Schloss geht Moderator Michel Friedman gemeinsam mit seinen Gästen dieser Frage nach: Mit dabei sind Ann-Cathrin Simon, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, Amy Kirchhoff, ehemalige Generalsekretärin der Bundesschüler:innenkonferenz, sowie Stephan Grünewald, Psychologe und Mitbegründer des rheingold Instituts in Köln. Beim SWR Demokratieforum hat das Publikum die Möglichkeit, im Anschluss an die Podiumsdiskussion live Fragen zu stellen und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zur Aufzeichnung ist frei. Die Veranstalter bitten um eine schriftliche Anmeldung unter: demokratieforum@hambacher-schloss.deVeranstaltungshinweis und Veröffentlichungstermine"Jugend macht Druck - ist die Politik überfordert?"SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss(mit Sendungsaufzeichnung)Mittwoch, 2. Dezember 2026, 19 Uhr, Einlass 18:30 UhrEintritt frei. Dauer: ca. 75 MinutenBitte um Anmeldung unter: demokratieforum@hambacher-schloss.deDas SWR Demokratieforum gibt es auch zum Nachschauen und Nachhören:Ab 3. Dezember in der ARD Mediathek und als Podcast in ARD Sounds.Im SWR: 3. Dezember 2026 um 1:05 Uhr und 6. Dezember 2026 um 9:45 Uhr.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält Untertitel.Die GästeAnn-Cathrin Simon ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union. Die junge Juristin hat sich schon mit zwölf Jahren politisch engagiert - aus Interesse, nicht aus Aktionismus, wie sie sagt. Heute engagiert sie sich bundesweit und möchte jungen Menschen Mut machen, sich politisch einzubringen. Amy Kirchhoff, 19, absolvierte 2026 ihr Abitur in Meißen. Sie war bis November Generalsekretärin der Bundesschüler:innenkonferenz. Sie engagiert sich bereits seit Langem innerhalb der Schule, von 2023 bis 2025 war sie Vorsitzende des Landesschülerrates in Sachsen. Die Themen politische Bildung und Bildungsgerechtigkeit liegen ihr besonders am Herzen. Der Diplom-Psychologe Stephan Grünewald aus Köln ist Gründer des Markt- und Medienforschungsinstituts rheingold. Grünewald ist ein gefragter Referent und Autor, u. a. mit den Büchern "Die erschöpfte Gesellschaft" (2013), "Wie tickt Deutschland" (2019) sowie "Wir Krisenakrobaten" (2025).Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter SWR.li/demokratieforum (http://swr.li/demokratieforum1) und https://hambacher-schloss.de/events/demokratieforum-632/Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6394852