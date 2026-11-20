Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.Freitag, 20. November 2026Brüssel: Gipfeltreffen EU-UKEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa empfangen den britischen Premierminister Andy Burnham zum zweiten EU-UK-Gipfel in Brüssel. Im Mittelpunkt steht die weitere Stärkung der strategischen Partnerschaft und der Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Europa. Die Führungsspitzen der EU und des Vereinigten Königreichs werden voraussichtlich die Arbeit an bilateralen Prioritäten und Maßnahmen in einer Vielzahl von Bereichen voranbringen und eine Bestandsaufnahme der seit dem ersten Gipfeltreffen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Mai 2025 in London erzielten Fortschritte vornehmen. Die Führungsspitzen werden ferner erörtern, wie die Zusammenarbeit bei globalen Prioritäten weiter verbessert werden kann. Zum Abschluss des Gipfels wird eine gemeinsame Erklärung erwartet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und der britische Premierminister Andy Burnham geben gegen 13:25 eine gemeinsame Pressekonferenz. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261120). Weitere Informationen auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2026/11/20/).Brüssel: Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Kultur und Sport)Die für Kultur und Sport zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Mitgliedstaaten beraten über den Vorschlag für eine Verordnung zur Gewährleistung der Verantwortung und Vertrauenswürdigkeit digitaler Räume im Internet ("EU KIDS ACT"). Zudem soll der Rat eine Entschließung zum EU-Arbeitsplan für Kultur 2027-2030 billigen. Im Bereich Sport stehen Schlussfolgerungen zur Bedeutung traditioneller Sportarten und Spiele als Teil des europäischen Kulturerbes und zur Förderung inklusiver Teilhabe an körperlicher Aktivität auf der Tagesordnung. Außerdem tauschen sich die Ministerinnen und Minister über die positiven Auswirkungen des Sports auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Bei einem informellen Mittagessen beraten sie über die Teilnahme russischer und belarussischer Sportlerinnen und Sportler an internationalen Wettbewerben. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261120) ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2026/11/20).EU-weit: Anwendung neuer Vorschriften für VerbraucherkreditverträgeAb 20. November gelten neue EU-Vorschriften für Verbraucherkreditverträge (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302225). Die überarbeitete Richtlinie erweitert den Verbraucherschutz unter anderem auf "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Angebote und digitale Kreditangebote. Sie verschärft die Anforderungen an eine verantwortungsvolle Kreditvergabe, verbessert die vorvertraglichen Informationspflichten und stärkt die Rechte der Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer bei Widerruf und vorzeitiger Rückzahlung. Die Mitgliedstaaten müssen die entsprechenden nationalen Vorschriften ab diesem Zeitpunkt anwenden. Weitere Informationen hier (https://ots.de/3M6Ybv).Samstag, 21. NovemberBrüssel: Unterzeichnung des Handelsabkommen EU-Indonesien mit anschließenden PressestatementsDie Europäische Union und Indonesien haben bereits 2025 ihre Verhandlungen über ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und ein Investitionsschutzabkommen abgeschlossen (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/pressemitteilungen/handelsabkommen-eu-indonesien-steht-2025-09-23_de). Nun folgt die offizielle Unterzeichnung. Im Anschluss daran geben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Handelskommissar Maros Sefcovic, der indonesische Minister für Wirtschaftsfragen Airlangga Hartarto, Handelsminister Budi Santoso und der Vizeminister für Investitionen und nachgelagerte Industrien Todotua Pasaribu Presseerklärungen ab. EBS überträgt die Pressestatements live ab 13 Uhr. (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261121)EU-weit: Teilweise Anwendung der neuen EU-AbfallverbringungsverordnungAb 21. November gelten weitere Bestimmungen der neuen EU-Abfallverbringungsverordnung (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj?locale=de). Sie sehen strengere Kontrollen und digitale Verfahren für Abfalltransporte innerhalb der EU sowie strengere Bedingungen für die Ausfuhr von Abfällen vor. Ab diesem Tag ist die Ausfuhr von Kunststoffabfällen in Nicht-OECD-Staaten verboten, um Umwelt und Gesundheit in diesen Ländern zu schützen. Das Verbot gilt mindestens bis zum 21. Mai 2029. Danach können die betroffenen Staaten beantragen, wieder Kunststoffabfälle aus der EU einzuführen. Die Ausfuhr in OECD-Staaten bleibt unter strengeren Kontrollen möglich. Seit Mai 2026 ist dafür die Genehmigung der Ausfuhr-, Transit- und Einfuhrstaaten erforderlich. Ab Mai 2027 dürfen Abfälle nur noch an geprüfte Anlagen in Drittstaaten ausgeführt werden, die eine umweltgerechte Bewirtschaftung gewährleisten. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_26_2543) und hier (https://ots.de/3M6Ybv).Sonntag, 22. NovemberTralee/Irland: Informelles Treffen der EU-Gleichstellungsministerinnen und -minister (bis 23. November)Die für Gleichstellung zuständigen Ministerinnen und Minister der EU beraten über die neue Gleichstellungsstrategie der Europäischen Kommission. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Abbau von Hindernissen für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. An dem Treffen nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission, der EU-Agenturen und zivilgesellschaftlicher Organisationen teil. Weitere Informationen auf der Seite der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-equality-ministers-epsco-equality/) sowie auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2026/11/22-23/). EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz am Montag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261123) ab 17.30 Uhr.Montag, 23. NovemberBrüssel: Pressestatement von EU-Kommissarin Lahbib zur Risiko- und Bedrohungsanalyse der EUEU-Kommissarin Hadja Lahbib, zuständig für Gleichberechtigung, Krisenvorsorge und -management, gibt um 13 Uhr eine Presseerklärung zur umfassenden Risiko- und Bedrohungsanalyse der Europäischen Union (EU Comprehensive Risk and Threat Assessment) ab. Informationen zur EBS-Übertragung (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261123) folgen in Kürze.Brüssel: Rat für Allgemeine Angelegenheiten (Kohäsion)Die für Kohäsionspolitik zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Mitgliedstaaten beraten über die neue strategische Vision für die Gebiete in äußerster Randlage der EU. Auf Grundlage eines Papiers der Ratspräsidentschaft tauschen sich die Ministerinnen und Minister zudem darüber aus, wie die Vorschriften für Begünstigte der EU-Kohäsionsfonds vereinfacht werden können. Die Kommission informiert zudem über ihren Jahresfortschrittsbericht 2026 zu Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung.EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20261123) ab 13 Uhr. Weitere Informationen auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2026/11/23/).Brüssel: Rat für Landwirtschaft und FischereiDie für Landwirtschaft und Fischerei zuständigen Ministerinnen und -minister der EU beraten über die von der Europäischen Kommission vorgestellte langfristige Vision für Fischerei und Aquakultur bis 2040. Zudem erörtern die Ministerinnen und Minister die Fangmöglichkeiten für 2027, teilweise auch für 2028 und 2029, im Atlantik, in der Nordsee, im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Die Beratungen sollen eine politische Einigung bei der Ratstagung im Dezember vorbereiten. Im Bereich Landwirtschaft steht die aktuelle Marktlage im Mittelpunkt, insbesondere die Herausforderungen für den Agrarsektor im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261123) ab 18.40 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2026/11/23/).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 26. November)Die Plenarwoche beginnt laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/1845/SYN_PDOJ_November%20II_STR_EN.pdf) mit einer Erklärung der EU-Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste. Außerdem geht es u.a. um den Schutz der finanziellen Interessen der Union im mehrjährigen Haushaltsrahmen nach 2027. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261123) ab 17 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Europäischen Parlaments (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-11-23_DE.htmltop).EU-weit: Frist für die Umsetzung der Richtlinie zur Abschöpfung und Einziehung von VermögenswertenAm 23. November endet die Frist für die Umsetzung der Richtlinie zur Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024L1260) in nationales Recht. Die Richtlinie stärkt die EU-Vorschriften zur Ermittlung, Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten. Sie erweitert die Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung auf zusätzliche Straftatbestände, verbessert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Vermögensabschöpfungsstellen und legt Mindeststandards für die Verwaltung und Verwertung sichergestellter oder eingezogener Vermögenswerte fest. Weitere Informationen hier (https://ots.de/3M6Ybv).Dienstag, 24. NovemberBad Liebenzell: Die EU verstehen und vermitteln - Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer (bis 25. November)Diese Fortbildung für Lehrkräfte stellt in dem Mittelpunkt, wie Europa, die Europäische Union und ihre aktuellen Herausforderungen im Unterricht aufgegriffen werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie europäische Handlungsfähigkeit, Sicherheitspolitik, Resilienz der Demokratie, der Umgang mit Desinformation sowie die Rolle der EU in einer sich wandelnden Weltordnung. Mit Akteurinnen der außerschulischen Bildungsarbeit lernen die Teilnehmenden neben den fachlichen Inputs praxisnahe Methoden zur Vermittlung europäischer Themen kennen. Ort: Internationales Forum Burg Liebenzell, Burg Liebenzell 1, 75378 Bad Liebenzell. Mehr Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/die-eu-verstehen-und-vermitteln-fortbildung-fur-lehrerinnen-und-lehrer-2026-11-24_de?prefLang=en).Straßburg: Wöchentliche KommissionssitzungDie Kommissionsmitglieder befassen sich auf ihrer wöchentlichen Sitzung laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2585&lang=de) mit einem Gesetzesvorschlag zu Quantentechnologien (Quantum Act), dem Herbstpaket des Europäischen Semesters und dem zehnten Kohäsionsbericht. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz um ca. 15 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261124) (nähere Informationen hierzu folgen).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 26. November)Laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/1845/SYN_PDOJ_November%20II_STR_EN.pdf) debattiert das Europäische Parlament am zweiten Sitzungstag über die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundwerte der Union in Ungarn nach den Parlamentswahlen 2026. Es folgen Erklärungen der Kommission und des Rats zum Thema Bezahlbarkeit der Lebenshaltungskosten. Auf der Abstimmungsagenda stehen u.a. die Beendigung der Ungültigkeit von Zertifikaten im EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS), mehrere Vorschläge zur Vereinfachung der EU-Rechtsvorschriften im Rahmen des Omnibus-IV-Pakets, die Beschleunigung von Umweltprüfungen sowie Änderungen der Vorschriften für die Produktion, Kennzeichnung und Zertifizierung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Zudem stimmen die Abgeordneten über einen Mehrjahresplan für die Fischerei auf Grundfischbestände im westlichen Mittelmeer ab. Am Nachmittag debattieren die Abgeordneten über das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens zum EU-Haushalt 2027. Es folgen Fragestunden mit der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sowie eine außenpolitische Debatte.EBS überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261124) ab 9 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Europäischen Parlaments (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-11-23_DE.htmltop).Mittwoch, 25. NovemberBonn: Filmvorführung -"Mein Vater war ein deutscher Soldat" Vom Schweigen zum Dialog: Kriegskinder und die Zukunft EuropasDas Institut français an der Universität Bonn und die Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn laden zu einem besonderen Abend im LVR-LandesMuseum Bonn ein. Im Mittelpunkt steht die Dokumentation "Mein Vater war ein deutscher Soldat" von Susanne Freitag-Carteron. Der Film erzählt die bewegende Geschichte französischer Kinder deutscher Besatzungssoldaten und ihrer oft jahrzehntelangen Suche nach Identität, Anerkennung und Versöhnung. Im Anschluss an die Vorführung sprechen Zeitzeugen und die Regisseurin Susanne Freitag-Carteron über die Folgen von Krieg und Sprachlosigkeit, über Wege der Versöhnung und über die Bedeutung der europäischen Erinnerungskultur heute. Auch die Frage, was das europäische Friedensprojekt in unserer Gegenwart bedeutet, steht im Zentrum des Abends. Zeit: 18.30 Uhr, Ort: LVR Landesmuseum Bonn, Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn. Mehr Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/filmvorfuhrung-mein-vater-war-ein-deutscher-soldat-vom-schweigen-zum-dialog-kriegskinder-und-die-2026-11-25_de?prefLang=en).Brüssel: Gipfeltreffen EU-WestbalkanDie Führungsspitzen der EU und des Westbalkans kommen zu einem Gipfeltreffen zusammen. Die EU wird von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vertreten. Das Treffen betont (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/10/23/eu-western-balkans-summit-to-take-place-in-brussels-on-25-november/) die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen der EU und dem Westbalkan und bietet Gelegenheit, das Bekenntnis der EU zur Perspektive einer Mitgliedschaft des Westbalkans zu bekräftigen und die Partner zu ermutigen, entscheidende Reformen zu beschleunigen und die Verpflichtungen zu erfüllen, die erforderlich sind, um auf ihrem Weg in die EU voranzukommen. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz mit Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa um 19:30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261125). Weitere Informationen in Kürze auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2026/11/25/).Dublin: Informelles Treffen der EU-Wohnungsbauministerinnen und -minister (bis 26. November)Die für Wohnungsbau zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Mitgliedstaaten kommen zu einem informellen Treffen zusammen. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt und die europäische Wohnungspolitik, insbesondere zentrale Elemente des im Dezember 2025 veröffentlichten Europäischen Plans für erschwinglichen Wohnraum. Weitere Informationen auf den Seiten der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-housing-ministers/) und sowie auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2026/11/25/).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 26. November)Laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/1845/SYN_PDOJ_November%20II_STR_EN.pdf) debattieren die Abgeordneten zu Beginn der Plenartagung über "Die Rolle Europas und seine Fähigkeit, die internationale Ordnung zu schützen und einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine zu sichern". An der Debatte wird auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Zudem stimmen die Abgeordneten voraussichtlich über den EU-Haushalt 2027 und Änderungen am EU-Haushalt 2026 ab. Weitere Abstimmungen betreffen die Zulassung und Überwachung von Humanarzneimitteln, den EU-Kodex für Humanarzneimittel sowie einen Rechtsrahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit kritischer Arzneimittel. Zudem stehen Vorschriften über das Inverkehrbringen genetisch veränderter Mikroorganismen und die Verarbeitung von Organen sowie das spezifische Programm zur Durchführung des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation "Horizont Europa" für 2028-2034 auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs, Änderungen der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments zum Schutz während Schwangerschaft und unmittelbar nach der Geburt sowie die Beziehungen zwischen der EU und Syrien. Die Abgeordneten stimmen außerdem über das umfassende Paket von Abkommen zwischen der EU und der Schweiz zur Konsolidierung, Vertiefung und Ausweitung ihrer bilateralen Beziehungen ab. EBS überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20261125) ab 9 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Europäischen Parlaments (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-11-23_DE.htmltop).Luxemburg: EuGH-Urteil zur Europäischen Bürgerinitiative "End the Cage Age"Das Gericht der Europäischen Union verkündet sein Urteil zur Europäischen Bürgerinitiative "End the Cage Age" (Schluss mit der Käfighaltung), die ein Verbot der Käfighaltung bestimmter Nutztiere fordert. Die Initiative sammelte fast 1,4 Millionen Unterschriften. Die Europäische Kommission kündigte 2021 an, einen Gesetzgebungsvorschlag zur schrittweisen Abschaffung der Käfighaltung vorzulegen. Da dieser bislang nicht vorgelegt wurde, wirft die Initiative der Kommission rechtswidrige Untätigkeit vor und beantragt, sie zur Veröffentlichung eines neuen Zeitplans zu verpflichten. Zudem wendet sie sich gegen die Ablehnung ihres Antrags auf Akteneinsicht. Zu dem Urteil wird es eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799/de/) sowie Filmaufnahmen über EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en) geben.Weitere Informationen unter T-151/24. Ansprechpartner für die Presse hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/de/).Donnerstag, 26. NovemberErfurt: EFRE und ESF Plus-JahreskonferenzUnter dem Titel "Auf dem Weg zur Förderperiode 2028-2034" findet die gemeinsame Jahreskonferenz des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) statt. Im Mittelpunkt stehen die geplanten Änderungen der europäischen Strukturfondsförderung im Rahmen des nächsten Mehrjährigen Finanzrahmens sowie die Erfahrungen aus der aktuellen Förderperiode. Nicolas Gibert-Morin von der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (DG REGIO) und Patrick Paquet von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (DG EMPL) der Europäischen Kommission diskutieren ab 15 Uhr mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesministerien über die Neuerungen im EFRE und ESF Plus aus nationaler und europäischer Perspektive. Weitere Informationen und Programm der Jahreskonferenz hier (https://www.esf-thueringen.de/der-esf-in-thueringen/veranstaltungen/efre-und-esf-plus-jahreskonferenz-2026).Berlin: Diskussion über die Beziehungen zwischen der EU und IndienUnter dem Titel "Partnerschaft mit Widersprüchen: Berlin, die EU und Indien zwischen Wirtschaftsinteressen und Entwicklungspolitik" veranstaltet PowerShift eine Informations- und Diskussionsveranstaltung über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indien. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der Handels- und Investitionsbeziehungen auf Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klima und Umwelt sowie die Frage, wie diese sozial und ökologisch gerecht gestaltet werden können. Guillaume Durand, Trade Officer im Politischen Team der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, nimmt um 18 Uhr an der Abschlussdiskussion über die künftige Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen mit Indien teil. Uhrzeit: 15-18 Uhr. Ort: Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4 in Berlin. Weitere Informationen, Programm und Anmeldung hier (https://power-shift.de/en/termin/eu-indien-freihandelsabkommen/).Brüssel: Europäischer Rat (bis 27. November)Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU-Mitgliedstaaten kommen zu einer außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates zusammen. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt daran teil. Auf der vorläufigen Tagesordnung (https://www.consilium.europa.eu/media/nj5jxefy/cm00008en26.pdf) steht der nächste langfristige EU-Haushalt für den Zeitraum 2028-2034 (https://commission.europa.eu/topics/budget/eu-budget-2028-2034-explained_de) und die Finanzierung für die Ukraine in 2027. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20261126) (Details folgen). Weitere Informationen in Kürze auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/11/26-27/).Brüssel: Euro-GipfelDie Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebietes kommen zu einem Euro-Gipfel zusammen. Der Gipfel findet in Verbindung mit der Tagung des Europäischen Rates statt. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftliche Lage im Euro-Währungsgebiet sowie aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20261126). Weitere Informationen in Kürze auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/euro-summit/2026/11/26/).Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsZu Beginn der Plenartagung stehen Erklärungen der Kommission zu den Ergebnissen der COP31 in Antalya sowie zur Europäischen Reaktion auf die Arzneimittelpolitik der USA auf der vorläufigen Agenda (https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/1845/SYN_PDOJ_November%20II_STR_EN.pdf). Am Nachmittag folgen unter anderem Debatten über Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20261126) ab 9 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Europäischen Parlaments (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-11-23_DE.htmltop).Freitag, 27. NovemberBerlin: Forum zum EU-Beitritt der Ukraine und zu RechtsstaatsreformenDas Deutsch-Ukrainische Büro und Democracy Reporting International (DRI) veranstalten gemeinsam das Forum "Advancing Ukraine's Fundamental Reforms and EU Accession Momentum". Im Anschluss an den Erweiterungsbericht der Europäischen Kommission 2026 diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Fortschritte der Ukraine auf dem Weg zum EU-Beitritt und die weiterhin notwendigen Reformen. Manica Hauptmann von der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin hält ein Grußwort. Zu den Rednerinnen und Rednern gehören zudem u.a. Anton Hofreiter, Mitglied des Deutschen Bundestages, Ivanna Klympush-Tsintsadze, Vorsitzende des Ausschusses für die Integration der Ukraine in die Europäische Union im ukrainischen Parlament, sowie Michael Gahler, Mitglied des Europäischen Parlaments und ständiger Berichterstatter für die Ukraine. Uhrzeit: 9.30 - 13.30 Uhr. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen hier (https://www.facebook.com/events/1835865887460018).Berlin: EU-Kommission bei der Expolingua Sprachmesse (bis 28. November)Die EU-Kommission nimmt wieder an der EXPOLINGUA, der größten Sprachmesse in Deutschland, teil. Besuchen Sie uns gerne am Stand. Es gibt Vorträge zu Übersetzen und EU-Jobs bei der Europäischen Kommission/Generaldirektion Übersetzung. Weitere Informationen unter: https://expolingua.com/.Sonntag, 29. NovemberEU-weit: Teilweise Anwendung der Euro-7-Verordnung zu Fahrzeugemissionen und BatterielebensdauerDie Euro-7-Verordnung (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj?locale=de) kommt teilweise zur Anwendung. Für bestimmte Kategorien neuer Pkw und leichter Nutzfahrzeuge gelten damit aktualisierte Grenzwerte für Abgasemissionen sowie erstmals Anforderungen an Partikelemissionen durch Bremsen- und Reifenabrieb. Hinzu kommen Mindestanforderungen an die Haltbarkeit von Batterien in Elektro- und Hybridfahrzeugen. Für schwere Nutzfahrzeuge gelten die Vorschriften zu einem späteren Zeitpunkt. Gleichzeitig beginnt die Anwendung der ergänzenden Prüfvorschriften (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj). Weitere Informationen hier (https://ots.de/3M6Ybv).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6394856