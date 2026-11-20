© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comEin Aktiensplit ändert weder den Gesamtwert eines Unternehmens noch den Anteil jedes einzelnen Anlegers.
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Die SanDisk-Aktie verzeichnete einen starken Kursrückgang, der jedoch primär auf einen Aktiensplit im Verhältnis von 8:1 zurückzuführen ist. Da ein solcher Split weder den Gesamtwert des Unternehmens noch die Anteile der Anleger verändert, handelt es sich um einen technischen Effekt und nicht um einen realen Wertverlust. Ziel der Maßnahme ist es typischerweise, die Aktie durch einen niedrigeren Einzelpreis für Privatanleger psychologisch attraktiver und zugänglicher zu machen.
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