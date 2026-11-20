Der Goldpreis läuft weiter ungebremst nach unten. Auch am Freitag bestimmen die Bären das Geschehen und drücken das Edelmetall mit 3.514 US$ je Unze auf den tiefsten Stand seit September 2025. Ausgehend von seinem Rekordhoch Ende Januar hat Gold damit bereits fast -36% an Wert verloren. Müssen sich Anleger auf weitere Verluste einstellen oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das gelbe Edelmetall zu akkumulieren? Fed schürt Zinsängste Der wichtigste ...

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