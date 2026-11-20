Die Lage bei XRP bleibt angespannt. Nach dem Kurssturz auf rund 0,89 US$ konnte sich die Kryptowährung zwar etwas erholen, doch die Käufer kommen bislang nicht richtig zurück. Auch unter Analysten gehen die Meinungen auseinander. Wie könnte es für XRP weitergehen? XRP-Kurs kämpft weiter mit dem Verkaufsdruck Für XRP-Anleger waren die vergangenen Wochen alles andere als erfreulich. Nach den heftigen Kursverlusten notiert die Kryptowährung am Freitagvormittag ...

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