Berlin (ots) -- Nach Klage der DUH: Landgericht Hamburg bestätigt besonders große Irreführungsgefahr beim Begriff "aus nachhaltigem Anbau"- Kernaussage des Richterspruchs: Wer mit 'aus nachhaltigem Anbau' wirbt, muss konkret die Kriterien benennen, die den Anbau nachhaltig machen, und die Maßnahmen zur Sicherstellung von deren Einhaltung- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert Unilever auf, zukünftig grundsätzlich auf mit Pestiziden erzeugte Lebensmittel zu verzichten und auf ökologische Landwirtschaft umzusteigenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die irreführende Werbung von Unilever für einen Kloßteig seiner Marke Pfanni gestoppt und gleichzeitig eine Grundsatzentscheidung zur Verwendung des Begriffs "nachhaltig" in der Werbung erzielt. Der Lebensmittelkonzern vermarktete den "Pfanni-Teig für Klöße mit rohen Kartoffeln" mit der Werbeaussage "aus nachhaltigem Anbau", erklärte allerdings weder ausreichend, welche Kriterien der Anbau erfüllen muss, noch wie deren Einhaltung sichergestellt wird. Den Produzenten werden außerdem nur unverbindliche Leitfäden an die Hand gegeben. Das Landgericht Hamburg hat daher der Klage der DUH stattgegeben (Az. 327 O 449/25) und den Konzern dazu verpflichtet, diese Werbung künftig zu unterlassen.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Dieses Grundsatzurteil legt Mindeststandards für Produkte fest, die als 'nachhaltig' beworben werden. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass zugesagte Eigenschaften wie 'aus nachhaltigem Anbau' tatsächlich definierten Standards entsprechen und deren Einhaltung kontrolliert wird. Ansonsten benachteiligt dies Mitbewerber, deren Produkte tatsächlich aus ökologischem Anbau stammen und wegen der erhöhten Umweltstandards wie dem Verzicht auf chemische Pestizide etwas teurer sind. Wir fordern Unilever auf, aus chemisch-synthetischen Pestiziden auszusteigen und konsequent auf ökologische Landwirtschaft umzustellen."Hintergrund:Das Landgericht Hamburg bestätigt die Irreführung in seinem Urteil deutlich. Der Begriff "nachhaltig" sei vage und nicht eindeutig definiert. Deshalb berge er eine besonders große Irreführungsgefahr, vergleichbar mit dem Begriff "klimaneutral". Wer mit "nachhaltigem Anbau" werbe, müsse konkret erklären, welchen Kriterien der Anbau genügen müsse und mit welchen Maßnahmen das Unternehmen deren Einhaltung sicherstelle.Diesen Anforderungen werde Unilever nicht gerecht. Auf der Verpackung fehlten relevante Informationen vollständig, obwohl auf der Rückseite ausreichend Platz dafür wäre. Die von Unilever angeführten Grundsätze nachhaltiger Landwirtschaft überzeugen das Gericht nicht. Es fehlten verbindliche Vorgaben.Das Gericht kommt deshalb zu dem Schluss: "Mangels Sicherstellung ihrer Einhaltung sind sämtliche Prinzipien für den beworbenen nachhaltigen Anbau von vornherein entwertet und dadurch ihre pauschale Bewerbung mit der Aussage 'aus nachhaltigem Anbau' irreführend."Irreführende Umweltaussagen waren bereits vor der sogenannten EmpCo-Richtlinie unzulässig. Seit dem 27. September 2026 gelten nun verschärfte Anforderungen an umweltbezogene Werbeaussagen. Das gestrige Urteil zu einem schon vor der Gesetzesnovelle eingeleiteten Verfahren verdeutlicht die anhaltende Relevanz des Themas Greenwashing und gewinnt vor dem Hintergrund der verschärften Rechtslage zusätzliche Aktualität. Es unterstreicht zugleich die Bedeutung eines wirksamen Verbraucher- und Umweltschutzes.Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deAgnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung0175 5724833, sauter@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6394898