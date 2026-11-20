Baden-Baden (ots) -In einer sich schnell verändernden Welt hilft uns das Gesamtportfoliomanagement, unsere Angebote noch besser an den Bedürfnissen der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auszurichten. Wie der SWR sein Programmangebot passgenau und relevant gestalten kann, wie dies im ARD-Verbund gelingt und wie wir angesichts knapper werdender Ressourcen unserem Programmauftrag nachkommen können, wird über das Gesamtportfoliomanagement gesteuert, das in der Verantwortung der Hauptabteilung Portfolio und Innovation liegt. Zum 1. Februar 2027 wird Kathrin Ruther diese Aufgabe übernehmen.Stuttgart. Der Südwestrundfunk (SWR) richtet sich organisatorisch neu aus, um für die Zukunft noch schlagkräftiger aufgestellt zu sein. Im Zuge dieses Struktur-Updates wechselt die Innovations-Abteilung SWR X Lab in die Hauptabteilung Portfolio und Innovation. Durch das engere organisatorische Zusammenrücken werden direktionsübergreifend Kräfte und Ressourcen gebündelt und Wissen vernetzt - damit der SWR auch künftig ein starkes Angebot für die Menschen im Südwesten machen kann.SWR-Intendant Kai Gniffke:"Kathrin Ruther steht mit ihrer Vita und Ihrer Arbeit für das Zusammendenken von Programm, Publikum, digitaler Entwicklung und Innovation. Genau das erfüllen wir auch im SWR mit dem neuen Gesamtportfoliomanagement. Kathrin Ruther bringt dabei große Führungserfahrung mit und einen starken Blick für das, was unser Publikum von heute und die Nutzenden von morgen von uns erwarten."Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate Anke Mai:"Mit Kathrin Ruther gewinnen wir eine vorausdenkende Führungspersönlichkeit für diese anspruchsvollen Aufgaben. Sie verbindet eine tiefe Kenntnis der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft in Deutschland und der Schweiz mit einem klaren Blick für digitale Entwicklungen und Bedürfnisse der Menschen. Dieses Zusammenspiel aus strategischem Weitblick und operativer Erfahrung ist genau das, was der SWR benötigt, um die Angebote für ein vielfältiges Publikum nachhaltig weiterzuentwickeln."Hauptabteilungsleiterin Kathrin Ruther:"Der SWR steht für hohe journalistische Qualität, wegweisende Innovationen und unmittelbare Nähe zu den Menschen im Südwesten. Es ist ein Privileg, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunft des SWR in unserer Heimat mitzugestalten. Mit der neuen Gesamptortfoliosteuerung wollen wir Impulse für die ARD setzen und in unseren Angeboten Bewährtes stärken, Neues ermöglichen und alle Menschen im Südwesten erreichen."Vita Kathrin Ruther:Kathrin Ruther ist Journalistin und Medienmanagerin mit langjähriger Führungserfahrung in Transformation, Strategie und digitaler Angebots- und Produktentwicklung. Sie wurde 1983 in Tettnang geboren und wuchs am Bodensee auf. Als Leiterin Unternehmensentwicklung bei Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) in Zürich verantwortete sie zuletzt unternehmensweite Transformationsprogramme zur strategischen Neuausrichtung, Reorganisation und Portfoliosteuerung. Zuvor leitete sie bei SRF Kultur die Bereiche Online und Distribution sowie Gesellschaft und Wissen.Kathrin Ruther studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Journalistik und Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig und volontierte beim Mitteldeutschen Rundfunk. Dort berichtete sie als Multimedia-Reporterin aus Sachsen-Anhalt, baute Innovationsstrukturen für digitale Formate und Produkte auf und leitete die Hauptabteilung Junge Angebote. Erfahrung in der Zusammenarbeit innerhalb der ARD sammelte sie unter anderem als Projektleiterin in der Gründungsphase von funk.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Weitere Informationen unter http://swr.li/kathrin-ruther (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fswr.li%2Fkathrin-ruther&data=05%7C02%7CSandra.Louis%40swr.de%7Cb1048f45301c44c88ef408df46e9c79a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639307642034816367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Jb90vpHozFbVPJmpq8QHYUa6Dnqy6XSbMUOwdOuUbsY%3D&reserved=0)Pressekontakt:Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6394896