Datum der Anmeldung:
19.11.2026
Aktenzeichen:
B8-111/26
Unternehmen:
energis GmbH, Saarbrücken; Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH, Dillingen/Saar; Anteils- und Kontrollerwerb an sowie Gründung des Gemeinschaftsunternehmens SchlauTherm GmbH, Saarbrücken;
Produktmärkte:
Submetering, Wärmecontracting, technische Betriebsführung Wärmeanlagen
19.11.2026
Aktenzeichen:
B8-111/26
Unternehmen:
energis GmbH, Saarbrücken; Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH, Dillingen/Saar; Anteils- und Kontrollerwerb an sowie Gründung des Gemeinschaftsunternehmens SchlauTherm GmbH, Saarbrücken;
Produktmärkte:
Submetering, Wärmecontracting, technische Betriebsführung Wärmeanlagen
© 2026 Bundeskartellamt