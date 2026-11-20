Datum der Anmeldung:
18.11.2026
Aktenzeichen:
B9-119/26
Unternehmen:
BRED Banque Populaire (FR); Erwerb des internationalen Bank- und Gewerbekundengeschäfts der ODDO BHF SE (D)
Produktmärkte:
Dienstleistungen im Gewerbekundengeschäft, Handels- und Exportfinanzierung
18.11.2026
Aktenzeichen:
B9-119/26
Unternehmen:
BRED Banque Populaire (FR); Erwerb des internationalen Bank- und Gewerbekundengeschäfts der ODDO BHF SE (D)
Produktmärkte:
Dienstleistungen im Gewerbekundengeschäft, Handels- und Exportfinanzierung
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