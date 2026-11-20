Datum der Anmeldung:
18.11.2026
Aktenzeichen:
B1-168/26
Unternehmen:
EQT Fund Management S.à r.l., Luxemburg/ Mittelbare Anteilserhöhung auf mehr als 50 % der Anteile an der Alpos S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
Abschlussprüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen
18.11.2026
Aktenzeichen:
B1-168/26
Unternehmen:
EQT Fund Management S.à r.l., Luxemburg/ Mittelbare Anteilserhöhung auf mehr als 50 % der Anteile an der Alpos S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
Abschlussprüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen
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