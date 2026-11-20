Datum der Anmeldung:
18.11.2026
Aktenzeichen:
B8-110/26
Unternehmen:
Flughafen Köln/Bonn GmbH, Köln; Rheinenergie AG, Köln; Erwerb gemeinsamer Kontrolle über Energotec Energietechnik GmbH, Köln sowie Vermögenserwerb durch Energotec;
Produktmärkte:
EEG-Strom
18.11.2026
Aktenzeichen:
B8-110/26
Unternehmen:
Flughafen Köln/Bonn GmbH, Köln; Rheinenergie AG, Köln; Erwerb gemeinsamer Kontrolle über Energotec Energietechnik GmbH, Köln sowie Vermögenserwerb durch Energotec;
Produktmärkte:
EEG-Strom
© 2026 Bundeskartellamt