Datum der Anmeldung:
18.11.2026
Aktenzeichen:
B13-75/26
Unternehmen:
TP Digital Services Holding GmbH (TP-Gruppe), Gütersloh; Erwerb von jeweils 100% der Anteile an der TGCS Bremen GmbH, München und der CSS Rostock GmbH, München
Produktmärkte:
Telefon-Marketing Direct-Marketing und Customer Relationship Management
18.11.2026
Aktenzeichen:
B13-75/26
Unternehmen:
TP Digital Services Holding GmbH (TP-Gruppe), Gütersloh; Erwerb von jeweils 100% der Anteile an der TGCS Bremen GmbH, München und der CSS Rostock GmbH, München
Produktmärkte:
Telefon-Marketing Direct-Marketing und Customer Relationship Management
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