Datum der Anmeldung:
17.11.2026
Aktenzeichen:
B1-166/26
Unternehmen:
Gimv NV, Antwerpen, Belgien/Indirekter Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und der alleinigen Kontrolle über die SpiraTec AG, Speyer
Produktmärkte:
Automatisierungs- und Steuerungstechnik einschließlich begleitender IT Dienstleistungen, Elektrotechnik und Maschinenbau
17.11.2026
Aktenzeichen:
B1-166/26
Unternehmen:
Gimv NV, Antwerpen, Belgien/Indirekter Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und der alleinigen Kontrolle über die SpiraTec AG, Speyer
Produktmärkte:
Automatisierungs- und Steuerungstechnik einschließlich begleitender IT Dienstleistungen, Elektrotechnik und Maschinenbau
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