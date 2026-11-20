Datum der Anmeldung:
17.11.2026
Aktenzeichen:
B9-117/26
Unternehmen:
Bencis VII Coöperatief U.A. (NL) und Participatiemaatschappij Vlaanderen NV (BEL); Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über die NHV Group NV (BEL)
Produktmärkte:
Hubschraubertransportdienste für Offshore-Anlagen
17.11.2026
Aktenzeichen:
B9-117/26
Unternehmen:
Bencis VII Coöperatief U.A. (NL) und Participatiemaatschappij Vlaanderen NV (BEL); Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über die NHV Group NV (BEL)
Produktmärkte:
Hubschraubertransportdienste für Offshore-Anlagen
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