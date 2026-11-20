Datum der Anmeldung:
17.11.2026
Aktenzeichen:
B11-103/26
Unternehmen:
Green Mobility Holding GmbH, München; Erwerb von 100% der Anteile an und alleiniger Kontrolle über DD Deutsche Dienstrad GmbH und DD Deutsche Dienstrad Next GmbH, beide in Schweinfurt
Produktmärkte:
Dienstradleasing, Vermittlung von Leasingverträgen über Dienstfahrräder
17.11.2026
Aktenzeichen:
B11-103/26
Unternehmen:
Green Mobility Holding GmbH, München; Erwerb von 100% der Anteile an und alleiniger Kontrolle über DD Deutsche Dienstrad GmbH und DD Deutsche Dienstrad Next GmbH, beide in Schweinfurt
Produktmärkte:
Dienstradleasing, Vermittlung von Leasingverträgen über Dienstfahrräder
© 2026 Bundeskartellamt