Datum der Anmeldung:
17.11.2026
Aktenzeichen:
B8-108/26
Unternehmen:
Westnetz GmbH, Dortmund; Beteiligungsgesellschaft Rees mbH, Rees; GU-Gründung: Stromnetzgesellschaft Rees mbH & Co. KG, Rees;
Produktmärkte:
Betrieb von Stromverteilnetzen, Stromverteilnetz
17.11.2026
Aktenzeichen:
B8-108/26
Unternehmen:
Westnetz GmbH, Dortmund; Beteiligungsgesellschaft Rees mbH, Rees; GU-Gründung: Stromnetzgesellschaft Rees mbH & Co. KG, Rees;
Produktmärkte:
Betrieb von Stromverteilnetzen, Stromverteilnetz
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