Datum der Anmeldung:
17.11.2026
Aktenzeichen:
B3-119/26
Unternehmen:
Winghofer Medicum Klinik GmbH, Rottenburg am Neckar (Partners Group Holding AG, Baar/CH, über Lifelink Medical, Düsseldorf); Erwerb eines Mehrheitsanteils an der Radiologie Franken-Hohenlohe MVZ GmbH, Stuttgart
Produktmärkte:
MVZ für Radiologie und Nuklearmedizin, Mammographie-Screening
17.11.2026
Aktenzeichen:
B3-119/26
Unternehmen:
Winghofer Medicum Klinik GmbH, Rottenburg am Neckar (Partners Group Holding AG, Baar/CH, über Lifelink Medical, Düsseldorf); Erwerb eines Mehrheitsanteils an der Radiologie Franken-Hohenlohe MVZ GmbH, Stuttgart
Produktmärkte:
MVZ für Radiologie und Nuklearmedizin, Mammographie-Screening
© 2026 Bundeskartellamt