Datum der Anmeldung:
16.11.2026
Aktenzeichen:
B8-107/26
Unternehmen:
Westnetz GmbH, Dortmund; Stadtwerke Arnsberg GmbH, Arnsberg; GU-Gründung: Stromnetzgesellschaft Arnsberg mbH & Co. KG, Arnsberg;
Produktmärkte:
Betrieb von Stromverteilnetzen, Stromverteilnetz
16.11.2026
Aktenzeichen:
B8-107/26
Unternehmen:
Westnetz GmbH, Dortmund; Stadtwerke Arnsberg GmbH, Arnsberg; GU-Gründung: Stromnetzgesellschaft Arnsberg mbH & Co. KG, Arnsberg;
Produktmärkte:
Betrieb von Stromverteilnetzen, Stromverteilnetz
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