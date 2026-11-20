Datum der Anmeldung:
16.11.2026
Aktenzeichen:
B3-118/26
Unternehmen:
Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin; Erwerb eines Mehrheitsanteils an und alleiniger Kontrolle über die MVZ Niendorf Pathologie Hamburg-West GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Pathologie, medizinische Labordienstleistungen
16.11.2026
Aktenzeichen:
B3-118/26
Unternehmen:
Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin; Erwerb eines Mehrheitsanteils an und alleiniger Kontrolle über die MVZ Niendorf Pathologie Hamburg-West GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Pathologie, medizinische Labordienstleistungen
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