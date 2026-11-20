Datum der Anmeldung:
16.11.2026
Aktenzeichen:
B13-74/26
Unternehmen:
Lantmännen Aspen AB, Hindås (SWE); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die ASPEN-Produkte Handels-GmbH, Benningen am Neckar
Produktmärkte:
Handel mit Alkylat- und Spezialkraftstoffen
16.11.2026
Aktenzeichen:
B13-74/26
Unternehmen:
Lantmännen Aspen AB, Hindås (SWE); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die ASPEN-Produkte Handels-GmbH, Benningen am Neckar
Produktmärkte:
Handel mit Alkylat- und Spezialkraftstoffen
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