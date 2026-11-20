München (ots) -Wo sonst Züge abfahren und Reisende eilen, standen heute Geschichten im Mittelpunkt: Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags - einer Initiative von Stiftung Lesen, DIE ZEIT und der Deutsche Bahn Stiftung - verwandelte Mein_EinkaufsBahnhof unter anderem den Münchner Hauptbahnhof in einen Ort der Fantasie und des Erlebens für Kinder.Hier lauschten 5- bis 7-jährige Kindergarten- und Grundschulkinder gespannt den Erzählungen, die live von einer Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt wurden. München ist damit einer von bundesweit fünf Bahnhöfen mit diesem inklusiven Angebot. Für weitere Begeisterung bei den kleinen Gästen sorgte der Besuch von Maskottchen Pumuckl sowie eine spannende Tour mit dem DB Sicherheit Präventionsteam Süd, bei der die Kinder den Bahnhof neu entdeckten und stolz Urkunden entgegennahmen.Möglich machten die deutschlandweiten Aktionen das große Engagement der Bahnhofsmission, zahlreicher ehrenamtlicher Helfer:innen sowie vieler DB-Mitarbeitenden, die selbst als Vorlesende auftraten.Bundesweites Engagement für das LesenNeben München standen heute 17 weitere Einkaufsbahnhöfe ganz im Zeichen des Vorlesetags. Im Berliner Hauptbahnhof (ebenfalls mit Dolmetscherin) weckte das Maskottchen Grüffelo die Begeisterung fürs Lesen, tatkräftig unterstützt von den prominenten Lesebotschafter:innen Paula Schramm, Raul Krauthausen und Adina Hermann. Am Kölner Hauptbahnhof lauschten die Kinder gespannt den Geschichten von Julia Kleine und Melanie Raabe, die dabei tierisch gute Begleitung vom Drachen Kokosnuss hatten. Zudem wurde an den Hauptbahnhöfen in Freiburg, Mannheim, Karlsruhe, Hannover, Osnabrück, Frankfurt am Main, Halle Saale, Erfurt (mit Dolmetscherin), Münster (Westf), Düsseldorf (mit Dolmetscherin), Chemnitz, Dresden (mit Dolmetscherin), Leipzig, Stendal sowie dem Bahnhof Köthen gelesen.Über MEKB / Mein_EinkaufsBahnhof:Die MEKB GmbH mit Sitz in Berlin ist eine 100%ige Tochter der DB InfraGO AG und bündelt seit 2018 unter der Marke "Mein_EinkaufsBahnhof" die Marketingaktivitäten für die Einkaufsbahnhöfe in Deutschland. Die vielfältigen Angebote aus Handel, Gastronomie und Services unterstützt die MEKB mit abwechslungsreichen Aktionen, Events und Kulturveranstaltungen. Diese besonderen Ereignisse gestalten den Ort Bahnhof täglich zu lebendigen Treffpunkten, steigern die Aufenthaltsqualität und fördern das urbane Lebensgefühl - 365 Tage im Jahr. MEKB schafft so vielfältige und attraktive Anlässe, die Reisenden und Besuchenden kostenfreien Zugang zu Kunst, Sport und Kultur in den Bahnhöfen ermöglichen.Mehr Infos und Angebote unter www.db.infoFolgen Sie uns auf Instagram (https://www.instagram.com/meineinkaufsbahnhof/?hl=de) und Facebook (https://www.facebook.com/meineinkaufsbahnhof/?locale=de_DE)Pressekontakt:fischerAppelt relations, GmbHTabea SchleweisE-Mail: mekb@fischerappelt.deOriginal-Content von: MEKB GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135250/6394926