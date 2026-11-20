München (ots) -Beim spektakulären SKL Millionen-Event in Celle sicherte sich Alexander Muth aus Bad Laasphe den steuerfreien Hauptgewinn von 1 Million Euro. Damit kann er nicht nur sein Haus modernisieren, sondern auch einem ganz besonderen Familienerbstück neues Leben einhauchen.Die Zahl 17 wird Alexander Muth wohl so schnell nicht vergessen. Als beim großen Finale des SKL Millionen-Events in Celle die entsprechende Kugel aus der Lostrommel rollte, war klar: Der 53-Jährige aus Bad Laasphe ist neuer SKL-Millionär. Hinter ihm lag da bereits ein ereignisreicher Tag mit drei nervenaufreibenden Spielrunden, die ihn quer durch die niedersächsische Stadt geführt hatten, vom traditionsreichen Landgestüt über das Neue Rathaus bis ins historische Schloss.Etappe für Etappe mehr Glück(sbringer) im GepäckMit jeder erfolgreich gemeisterten Runde wuchs dabei nicht nur die Spannung, sondern auch die Anzahl der persönlichen Glücksbringer von Alexander Muth. Den Anfang machte ein Hufeisen aus der ersten Spielrunde, später kamen die Tickets für das Halbfinale sowie für das große Finale dazu. Für die entscheidende Auslosung, im Althoff Hotel Fürstenhof Celle, hatte der Wittgensteiner schließlich alles in der linken Jackentasche, direkt über dem Herzen, dabei. Für ihn sind diese Erinnerungen jetzt so wertvoll, dass sie zu Hause einen Ehrenplatz bekommen. "Ich lasse alles einrahmen, das Hufeisen, die Tickets ins Halbfinale und ins Finale - und den Kontoauszug mit der Million natürlich auch", erklärt er am Ende des unvergesslichen Abends schmunzelnd. Und vielleicht fügt er seiner Sammlung ja noch jenes SKL-Los hinzu, das er bei der Staatlichen Lotterie-Einnahme Glöckle erworben hatte, und mit dem alles begann? Schließlich war es genau dieses Los, das die Teilnahme am SKL Millionen-Event erst ermöglichte. Denn Alexander Muth war einer von insgesamt 20 SKL-Losbesitzerinnen und -besitzern aus ganz Deutschland, die per Zufallsgenerator für die Veranstaltung in Celle ausgelost worden waren.Wie besonders das SKL Millionen-Event für alle Beteiligten ist, erklärt SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa, der den Kandidatinnen und Kandidaten auch in Celle zur Seite stand und bis zum Finale mitfieberte: "Ich begleite als Glückspate das SKL Millionen-Event ja schon seit einigen Jahren, aber wenn diese kleine Kugel aus der Lostrommel rollt, bekomme ich immer noch jedes Mal Gänsehaut. In diesem einen Augenblick verändert sich für einen Menschen so viel. Plötzlich werden Träume möglich, die vorher vielleicht unerreichbar schienen. Genau das macht dieses Event für mich so einzigartig."Mit der SKL-Million nimmt Herzensprojekt wieder Fahrt aufWas der SKL-Gewinn für Alexander Muth bedeutet, beschreibt der 53-Jährige schlicht und ehrlich: "Das Geld gibt mir eine Beruhigung." Gleichzeitig eröffnet ihm die Million die Möglichkeit, lang gehegte Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Teil des Gewinns soll zunächst in die Haus-Modernisierung fließen. Neue Fenster und eine moderne Heizung stehen an. Darüber hinaus möchte sich der begeisterte Hobby-Tennisspieler einen weiteren Traum erfüllen und einmal ein Grand-Slam-Turnier live vor Ort erleben.Besonders am Herzen liegt ihm jedoch ein Projekt, das eng mit seiner Familiengeschichte verbunden ist: Vor 20 Jahren erbte er von seinem Großvater einen VW-Käfer aus dem Jahr 1972. Seitdem steht der Oldtimer in seiner Garage und wartet auf seine Renaissance. Dank des SKL-Millionengewinns möchte Alexander Muth das Fahrzeug nun restaurieren und wieder auf die Straße bringen. Für ihn ist der Käfer weit mehr als ein Auto. Mit ihm verbindet er viele schöne Erinnerungen an seinen Großvater und die gemeinsame Zeit.Sie wollen mehr über den spannenden Weg zum großen Glück von Alexander Muth und den weiteren Glückspilzen vom SKL Millionen-Event in Celle erfahren? Alle Highlights der Veranstaltung finden Sie auf den SKL Social-Media-Kanälen sowie unter skl.de.Über das SKL Millionen-EventWer beim SKL Millionenspiel mitspielt, hat zweimal im Jahr die Möglichkeit, aus allen SKL-Losbesitzenden per Zufallsgenerator ermittelt und zum SKL Millionen-Event eingeladen zu werden - mit der Chance von 1: 20 auf 1 Million Euro. In drei aufregenden Spielrunden entscheidet allein der Zufall, wer weiterkommt und welche beiden Glückspilze am Ende im großen Finale um den erhofften Hauptgewinn von 1 Million Euro stehen. Wer es nicht bis in die finale Runde schafft, geht dennoch nicht leer aus: Alle SKL-Kandidatinnen und -Kandidaten können sich über mindestens 1.500 Euro freuen und mit etwas Glück über weitere Gewinne zwischen 3.000 und 20.000 Euro.Lose und weitere Informationen zum SKL Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800 77 55 700, auf skl.de oder bei allen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL ist auch bei Instagram (https://www.instagram.com/skl_staatlicheklassenlotterien/) und YouTube. (https://www.youtube.com/@SKL-Lotterien)Über die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der LänderDie GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder A.ö.R. ist ein von allen 16 deutschen Bundesländern getragener Lotterieanbieter und Veranstalter der Staatlichen Klassenlotterien SKL und NKL. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Dr. Bettina Rothärmel (Vorsitzende) sowie Jörg Scheidhammer und steht unter der Staatsaufsicht der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. Außerdem kümmern sich rund 80 Mitarbeiter an den beiden Sitzen in Hamburg und München um die reibungslose Durchführung der Lotterien.Zur SKL-Produktlinie zählen das SKL Millionenspiel, der SKL Euro-Joker und der SKL Traum-Joker. Die NKL-Produktlinie beinhaltet das NKL Millionenspiel, den NKL Extra-Joker und Glücksjahre - die NKL-Rentenlotterie. Allen Produkten gemeinsam sind staatlich garantierte Gewinne unter dem Motto: Jeden Tag eine neue Chance.Mit ihren Staatlichen Klassenlotterien erfüllt die GKL den gesetzlichen Auftrag, attraktive Angebote zu schaffen, die dazu beitragen, das natürliche Spielinteresse der Bevölkerung zu kanalisieren und kontrolliert zu bedienen. Dies erfolgt stets im Bewusstsein der erheblichen sozialen Verantwortung für die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer. Seit Februar 2026 ist die GKL nach dem Zertifizierungsrahmen der European Lotteries für verantwortungsbewusstes Glücksspiel zertifiziert.Pressekontakt:Serviceplan Public Relations & ContentFranziska HeiglTel.: +49 89 2050 4354E-Mail: skl@house-of-communication.comInternet: www.skl.de/info/presseOriginal-Content von: SKL - Millionenspiel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18226/6394931