München (ots) -Das Thema: "Ein Krieg, zwei Gipfel - hat die Ukraine eine Chance auf Frieden?"Die Gegensätze könnten kaum größer sein: Während in Berlin rund 40 Nationen im Rahmen der "Koalition der Willigen" gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj um die weitere Unterstützung für Kiew ringen, treffen sich US-Präsident Trump, Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi im südchinesischen Shenzhen erstmals zu einem Dreiergespräch, um über ihre Vorstellungen einer neuen Weltordnung zu sprechen. Zugleich bombardiert Russland weiter ukrainische Städte mit unverminderter Härte. Was bleibt vom Berliner Versprechen der weiteren Unterstützung für die Ukraine, wenn Washington gleichzeitig Deals mit Moskau und Peking schließen will? Wie viel Einfluss hat Europa zukünftig auf den Verlauf eines seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges? Und was bedeutet das für die Menschen in der Ukraine, denen ein weiterer Winter unter russischem Beschuss droht?Die Gäste:Norbert Röttgen, CDU, Außen- und Sicherheitspolitiker, Mitglied des Deutschen BundestagesDmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine a.D.Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin, Stiftung Wissenschaft und PolitikWolfgang Ischinger, Botschafter a.D., ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert vonder MIOmediaim Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobKommunikation | PRARD-ProgrammdirektionTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan ClausenTel.: 030 28 48 48 15E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6394936