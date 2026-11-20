Berlin (ots) -Statement von Markus TönsDie Vereinbarung zur Wiederannäherung bringt jungen Menschen mehr Möglichkeiten für einen Aufenthalt im jeweils anderen Land und erleichtert den Handel. Weitere Fortschritte braucht es auch bei den Studiengebühren."Das Gipfeltreffen der EU-Spitzen mit dem neuen sozialdemokratischen Premierminister Andy Burnham ist eine Wiederannäherung im besten Sinne. Gerade mit Blick auf die junge Generation stimmen mich die Nachrichten aus London froh. Zur heute getroffenen Vereinbarung zählt die Wiedereinführung der Freizügigkeit, wenn auch begrenzt, für bis zu 100.000 junge Menschen jährlich und der Abbau von Kontrollen im Lebensmittelhandel für britische Produkte. Die Gespräche müssen aber weiter gehen. Auch für mich ist die Umsetzung dieser Vereinbarung daran geknüpft, dass die Höhe der Studiengebühren an britischen Universitäten für Studierende aus der EU wieder dieselbe ist wie für ihre britischen Kommilitonen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6394949