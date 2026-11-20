Münster (ots) -Heute hat der Bundesrat in einem ersten Schritt zur Führerscheinreform den Änderungen am Fahrlehrergesetz zugestimmt. Demnach soll der Führerschein günstiger, digitaler und moderner werden mit flexibleren Ausbildungsformen, weniger verbindlichen Sonderfahrten - etwa Nacht- und Autobahnfahrten - und einer stärkeren Digitalisierung des Theorieunterrichts.Doch was bedeuten diese Veränderungen für die Verkehrssicherheit?Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD) sieht in begleiteten privaten Übungsfahrten eine sinnvolle Ergänzung der professionellen Fahrausbildung, sofern die Eignung der Begleitpersonen sichergestellt ist. Auch bei der theoretischen Ausbildung komme es weniger auf das Auswendiglernen von Prüfungsfragen als auf das Verständnis komplexer Verkehrssituationen an. Digitale Simulationen könnten hierzu einen wertvollen Beitrag leisten.Prof. Dr. Bernhard Schlag, Verkehrspsychologe und Präsident des Wissenschaftlichen Beirats der VOD: "Entscheidend für sicheres Fahren sind nicht allein Wissen und fahrtechnisches Können, sondern vor allem Selbstkontrolle, Verantwortungsbewusstsein und Empathie."Die Fahrausbildung müsste deshalb stärker als bisher auch Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen: Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer stellen fest, wo die Mängel der Lernenden sind und gehen individuell darauf ein. So müssen sie nicht immer pauschal allen das Gleiche verordnen. Sie sollten zunehmend die Rolle von Coaches übernehmen, die junge Menschen auf eine verantwortungsvolle Teilnahme am Straßenverkehr vorbereiten. Eltern und Mitmenschen, die sich in der vorgesehenen Begleitung bewährt haben, ergänzen die Fahrschulausbildung, sie ersetzen nicht die Fachleute.Die VOD lenkt den Blick auf eine zentrale Herausforderung der Reform: Eine bezahlbare Fahrausbildung darf nicht zulasten der Verkehrssicherheit gehen. Vielmehr gilt es, moderne Lernformen mit der Förderung verantwortungsbewussten Verkehrsverhaltens zu verbinden. Diese Entwicklung gilt es kritisch zu beobachten.Der rund fünfeinhalbminütige Radiobeitrag von Professor Schlag "Der Führerschein als Reifezeugnis" vom 5. November 2026 kann angehört oder herunterladen werden: https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-fuehrerschein-als-reifezeugnis-100.htmlPressekontakt:Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD)www.vod-ev.orgpressestelle@vod-ev.orgOriginal-Content von: Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134978/6394948