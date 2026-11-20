NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A- und B-Aktiengattungen von Alphabet mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth wies am Freitag darauf hin, dass seine zuletzt erwarteten Kurstreiber in dieser Woche in den Fokus gerückt seien: Die Veröffentlichung von leistungsstarken "Frontier"-Modellen und die Einführung eines neuen KI-Agenten für Endverbraucher. Google baue in diesem Segment lieber seine Aktivitäten aus, anstatt an Boden zu verlieren./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 00:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:15 / EST



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ISIN: US02079K3059





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