Leipzig (ots) -Rüdiger Zerbe ist ein diagnostizierter Alpha, wie sich Menschen mit dem angeborenen Gendefekt Alpha-1-Antitrypsinmangel nennen. Dabei verliert seine Lunge über die Jahre schleichend ihre Funktionsfähigkeit. Zur langfristigen Behandlung seiner Erkrankung erhält er ein Medikament, das aus dem Blutplasma gesunder Spender hergestellt wird. "Viele Menschen kennen den Unterschied zwischen Blut- und Plasmaspende nicht. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass bei der Plasmaspende die Blutzellen wieder zurückgegeben werden. Genau darüber müssen wir mehr sprechen, denn die Plasmapherese ist noch immer viel zu wenig bekannt", so Rüdiger Zerbe, der rund 900 Plasmaspenden benötigt, um ein Jahr lang medikamentös behandelt zu werden. Gemeinsam mit Haema macht Rüdiger Zerbe im Alpha-1-Monat November auf die Bedeutung der Plasmaspende aufmerksam.Obwohl der Alpha-1-Antitrypsinmangel angeboren ist, machen sich Beschwerden der Lunge häufig erst im Erwachsenenalter bemerkbar. So war es auch bei Rüdiger Zerbe: "Wenn ich Treppen steigen musste, wurde die Atemnot ab der zweiten Etage so groß, dass ich eine Pause einlegen musste", berichtet er von zunehmenden Einschränkungen im Alltag. Der Weg von den ersten Beschwerden bis zur Diagnose der seltenen Erkrankung ist lang: "Erschreckenderweise vergehen im Durchschnitt etwa sechs bis sieben Jahre, so dass die Zeit bis zur ersten Medikamentengabe für viele Betroffene entbehrungsreich ist", weiß er.Wenn die Lungenoberfläche vom Blumenkohl zum Luftballon wird: Entbehrungsreicher Weg zur Diagnose des GendefektsBei Menschen mit diesem angeborenen Gendefekt wird Alpha-1-Antitrypsin nicht ausreichend oder fehlerhaft gebildet. In der Lunge sorgt es bei gesunden Menschen dafür, dass die körpereigene Abwehr, die Krankheitserreger und geschädigtes Gewebe abbaut, das gesunde Lungengewebe nicht angreift. Fehlt diese Schutzfunktion, schädigt das die Lungenbläschen zunehmend: "Aus der ursprünglichen Oberfläche ähnlich einem Blumenkohl wird dann ein Luftballon", erklärt Rüdiger Zerbe. So entsteht eine Überblähung der Lunge, ein Lungenemphysem, wie man es auch von anderen Krankheiten, wie COPD, kennt. "Bleibt die Luft weg, denken viele zuerst, das komme vom Herz und suchen den Kardiologen auf. Mein Herz war in Ordnung, also ging es weiter zum Pneumologen. Die Frage, woher das Lungenemphysem kommt, hat dann bei mir schließlich zur Diagnose des Gendefekts geführt", beschreibt er.Plasmaspenden sichern die Versorgung von Menschen mit seltenen ErkrankungenRund 20.000 Betroffene gibt es allein in Deutschland. "Man empfindet die Diagnose im ersten Moment als Schock, aber es gibt Behandlungsmöglichkeiten", so Rüdiger Zerbe. Er wünscht sich, dass mehr Menschen, die lebensrettende Bedeutung der Plasmaspende kennen. Dabei ist die körperliche Belastung in der Regel geringer als bei der klassischen Vollblutspende: Im Rahmen der Plasmapherese wird das Blutplasma entnommen, während die festen Blutbestandteile vom Plasma getrennt und dem Körper wieder zurückgegeben werden. Deswegen können gesunde Erwachsene ab 18 Jahren, die mindesten 50 Kilo auf die Waage bringen, bis zu 60-mal im Jahr spenden. Eine Blutspende ist nur vier bis sechs Mal im Jahr möglich. "Ich würde mich freuen, wenn jeder Spender und jede Spenderin noch eine weitere Person zur Plasmaspende bewegen könnte", so Rüdiger Zerbe.Das ganze Interview mit Rüdiger Zerbe können Sie in der aktuellen Folge unseres Haema-Podcast (https://open.spotify.com/episode/7oFpBgkniOHn1GzRtBjjnY?si=Eq5T4tAuTSyL9vJPxMQLyA) anhören.Interessierte können online einen Termin zur Plasmaspende vereinbaren unter www.haema.de oder über die myhaema-App.Weitere Informationen: Der Alpha-1-Monat wird jährlich international von Patientenvertretern, Ärzten und Forschern der Alpha-1 Community ausgerufen, zu der auch Alpha-1 Deutschland gehört: www.alpha1-deutschland.org.Pressekontakt:Britta DiebelHaema GmbHLandsteinerstraße 104103 LeipzigFon + 49 (0) 341 478 30 16505Mobil + 49 (0) 151 2155 1092Email britta.diebel@haema.deOriginal-Content von: Haema Blutspendedienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57284/6394951