Der Fintech-Infrastrukturanbieter Stronghold ist der New Champions Community des Weltwirtschaftsforums beigetreten.

Die New Champions Community ist ein globales Netzwerk des Weltwirtschaftsforums für Unternehmen, die sich einer klaren Mission verschrieben haben. Seine Mitglieder kommen aus mehr als 40 Ländern und 20 Branchen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen Veränderungen frühzeitig erkennen, auf Umbrüche reagieren und ihre Widerstandsfähigkeit stärken können.

Stronghold stellt Händlern und ihren Banken eine Zahlungsinfrastruktur bereit. Das Unternehmen übernimmt die erforderlichen Compliance-Aufgaben und ermöglicht es Banken damit, auch lizenzierte Unternehmen als Kunden zu betreuen, die sie andernfalls ablehnen würden. Zugleich macht Stronghold diese Compliance-Maßnahmen für alle Beteiligten einer Transaktion transparent. Genau daran zeigt sich, wie widerstandsfähig die Zahlungsinfrastruktur ist: Funktioniert der Zahlungsverkehr auch dann noch, wenn sich Marktbedingungen oder Vorschriften ändern oder eine Bank ihre Risikobereitschaft neu bewertet?

"Die New Champions Community steht für die Werte, die uns wichtig sind: Vertrauen, Compliance und Finanzinnovation", erklärt Tammy Camp, CEO bei Stronghold. "Durch die Mitgliedschaft können wir von Führungspersönlichkeiten aus ganz anderen Branchen und Regionen lernen und zugleich unsere Erfahrungen aus dem Zahlungsverkehr einbringen. Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Rolle in der Weltwirtschaft weiterzuentwickeln."

Als Mitglied erhält Stronghold unternehmensweiten Zugang zur Strategic-Intelligence-Plattform des Forums, die unter anderem den Global Risks Report und den Future of Jobs Report umfasst. Zudem kann das Unternehmen das ganze Jahr über an den Treffen der New Champions teilnehmen. Den Auftakt bildet in dieser Woche das New Champions Retreat and Strategic Intelligence Outlook 2026 in Genf.

Über Stronghold

Stronghold ist ein Fintech-Infrastrukturanbieter, der sich zum Ziel gesetzt hat, schnelle, sichere und leicht zugängliche Finanzdienstleistungen für alle bereitzustellen. Die speziell für Entwickler konzipierten APIs des Unternehmens ermöglichen Hunderten von Händlern die Nutzung von Pay-by-Bank-Zahlungen und Embedded Payments.

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Contacts:

Ali Lovell

ali@stronghold.co