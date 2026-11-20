Baden-Baden (ots) -Tatort aus Stuttgart von Stefan Krohmer und Daniel Nocke am 6.12. im ErstenEin unbekannter Toter auf dem Rücksitz eines angeblich gestohlenen Wagens und ein Hauptverdächtiger, dem die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz nichts nachweisen können. Erst die raffinierte Verknüpfung mit der Freundschaftsgeschichte zweier junger Frauen bringt im "Tatort - Lucys Geburtstag" von Autor Daniel Nocke und Regisseur Stefan Krohmer Licht in einen vielschichtigen Fall. An der Seite von Richy Müller und Felix Klare spielen Dina Demchenko, Anna Shirin Habedank, Andreas Lust und Jürgen Hartmann. Am Sonntag, 6.12., 20:15 Uhr wird der "Tatort - Lucys Geburtstag" im Ersten ausgestrahlt. Online first für akkreditierte Nutzer:innen ab 4.12. in der ARD Mediathek.Von niemandem vermisstDie Leiche eines Mannes um die 80 lag schon eine Weile auf dem Rücksitz, bevor der Wagen im winterlichen Steinbruch gefunden wurde. Den Mann hatte offensichtlich niemand vermisst. Das Auto dagegen war als gestohlen gemeldet worden. Sein Eigentümer, der gescheiterte Gastwirt Dietmar Wöck, behauptet den Stuttgarter Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz gegenüber, nichts über den Verbleib seines Autos und schon gar nichts über die Leiche zu wissen. Wirklich glaubhaft finden die Kommissare das nicht, zumal Dietmar Wöck statt konkreten Hinweisen nur provokante Beschuldigungen gegen Polizei, Angestellte und Exfrau zu bieten hat.Vorbehalte Dietmar gegenüber hegen auch Lucy und Hümeyra, genannt Hummel. Die beiden jungen Frauen haben mal in seinem Gasthof gearbeitet. Als sie sich zufällig wiedertreffen und miteinander Geburtstag feiern, trägt die Empörung über Dietmars mieses Verhalten als Chef viel zu der spontanen Verbindung zwischen den eigentlich sehr unterschiedlichen Frauen bei. Aber ist unter ihren Erfahrungen auch entscheidendes Wissen, das Thorsten Lannert und Sebastian Bootz bei der Aufklärung weiterhelfen könnte?Das TeamDer "Tatort - Lucys Geburtstag" ist eine Produktion des SWR für die ARD. In weiteren Rollen sind darin u. a. Jaschka Lämmert, Rainer Juriatti, Isabella Bartdorff, Christian A. Koch und Matthias Leja zu sehen. Kamera Stefan Sommer, Schnitt Sabine Garscha-Engel, Musik Sven Rossenbach und Florian Van Volxem, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostümbild Caroline Sattler, Besetzung Nina Haun und Laura Buschhagen-Bobbert, Produktion Timo Held. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.Das Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel, Audiodeskription,Deutsche Gebärdensprache (DGS).Informationen einschließlich Statements von Dina Demchenko und Anna Shirin Habedank unter: http://swr.li/tatort-lucys-geburtstagFotos über ARD-Foto.deFilm vorab für akkreditierte Journalist:innen auf presse.daserste.de (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6394968