Im aktuellen TÜV-Report wertet der Verband die Hauptuntersuchungen des Jahres aus. Das Ergebnis: Einige E-Autos weisen deutlich häufiger Mängel auf als Verbrenner. Der TÜV hat erneut eine Auswertung aller Hauptuntersuchungen in Deutschland vorgelegt. Der Report fasst dabei die Daten von knapp zehn Millionen Untersuchungen zusammen, bei denen etwa 200 verschiedene Fahrzeugmodelle in sechs Altersklassen geprüft wurden. Das Ergebnis: Fast jeder dritte ...

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