Schwalbach am Taunus (ots) -Platz 1 und als einzige Zahnbürste SEHR GUT bei der Zahnreinigung - oder um es direkt mit den Worten der Stiftung Warentest zu sagen: "Die Oral-B iO Series 9 putzt spitze." Mit dem Qualitätsurteil GUT (1,8) geht die elektrische Zahnbürste als Testsieger aus dem aktuellen Vergleich von Stiftung Warentest hervor. Unter den elf getesteten Modellen erzielt die Oral-B iO9 in der mit 60 Prozent am stärksten gewichteten Kategorie Zahnreinigung die Bestnote SEHR GUT (1,3). Auch ihre Haltbarkeit wird mit SEHR GUT (1,0) bewertet.Vorsatz Nr. 1: Schon erledigt. Wer sich für das neue Jahr eine bessere Mundpflegeroutine vorgenommen hat, bekommt jetzt unabhängige Bestätigung: Die Oral-B iO9 geht als Testsieger aus dem aktuellen Test elektrischer Zahnbürsten der Stiftung Warentest hervor. Mit dem Qualitätsurteil GUT (1,8) belegt sie den ersten Platz unter insgesamt elf getesteten elektrischen Zahnbürsten.Im "Prüfpunkt Zahnreinigung", der wichtigsten Testkategorie des Vergleichs, sei die Oral-B iO9 "einsame Spitze", lobt Stiftung Warentest und verleiht ihr als einzige Zahnbürste im Test die Note SEHR GUT (1,3). Auch bei der Haltbarkeit erreicht die Oral-B iO9 SEHR GUT (1,0), die Handhabung bewertet Stiftung Warentest mit GUT (2,5)."Wir freuen uns sehr, dass die Oral-B iO9 im aktuellen Test der Stiftung Warentest den ersten Platz erreicht und insbesondere mit ihrer sehr guten Zahnreinigung überzeugt. Unser Ziel bei der Entwicklung der iO war es, unsere bewährte Technologie des runden Bürstenkopfes konsequent weiterzuentwickeln und Menschen dabei zu unterstützen, ihre tägliche Mundpflege so einfach und effektiv wie möglich zu gestalten. Dass die iO9 als einzige getestete Zahnbürste bei der Zahnreinigung mit 'sehr gut' bewertet wird, ist für uns eine besondere Bestätigung unserer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit", sagt Egle Kiiver, Produktentwicklerin bei Oral-B.Sehr gute Zahnreinigung dank innovativer iO-TechnologieDas Herzstück der Oral-B iO9 ist das magnetische Antriebssystem, dank dem die Energie punktgenau in die einzelnen Borsten übertragen wird. Diese bewegen sich mit feinen Mikrovibrationen, die in Kombination mit den bewährten oszillierend-rotierenden Bewegungen des runden Oral-B Bürstenkopfes für eine besonders gründliche und dabei sanfte Reinigung sorgen.Wie gründlich dieses Reinigungskonzept arbeitet, bestätigt nun auch Stiftung Warentest: Für den aktuellen Vergleich putzten mindestens 30 Testpersonen unter kontrollierten Bedingungen mit jeder Zahnbürste jeweils zwei Minuten. Die Plaquemenge wurde dabei vor und nach dem Putzen standardisiert bestimmt. Mit dem einzigen im Test verliehenen SEHR GUT (1,3) erzielt die Oral-B iO9 das beste Ergebnis bei der Zahnreinigung im gesamten aktuellen Testfeld.Gleichzeitig unterstützt die iO9 Nutzer:innen bei ihrer individuellen Putzroutine. Die Oral-B iO9 bietet dafür eine intelligente Andruckkontrolle, ein interaktives Display, einen Zwei-Minuten-Timer und sieben verschiedene Putzeinstellungen. Ergänzt werden diese Funktionen durch personalisiertes Echtzeit-Coaching, eine Bürstenkopfwechsel-Erinnerung und die Anbindung an die Oral-B App. Über Sensoren im Handstück ermöglicht die KI-gestützte 3D-Zahnflächenanalyse der iO9, alle 16 Zahnflächen zu erfassen, den Putzvorgang zu analysieren und Nutzer:innen so bei einer möglichst vollständigen Reinigung zu unterstützen.Klinische Forschung ergänzt die unabhängige BestätigungAuch klinische Studien unterstreichen die Leistung der Oral-B iO-Technologie: Die iO entfernt 100 Prozent mehr Plaque, ermöglicht 150 Prozent mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen und unterstützt 100 Prozent gesünderes Zahnfleisch.*Mit dem aktuellen Testsieg erhält die Leistung der Oral-B iO9 eine weitere unabhängige Bestätigung. Die Oral-B iO9 sichert sich nicht nur den ersten Platz im Test, sondern überzeugt insbesondere dort, wo es bei einer elektrischen Zahnbürste entscheidend ist: bei der gründlichen Reinigung der Zähne.*Basierend auf einer 4-wöchigen klinischen Studie mit 90 Proband:innen, Oktober 2023.**Der Oral-B iO-Reihe.Presse- und Bildmaterial zur Oral-B iO9 via: LINK (https://lion.box.com/s/724p37ybtor5sd63omrtrnevrd87tt1m)Über Oral-BUnter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B Menschen auf der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B bleibt seiner Mission treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder, Mundspülungen und Interdentalprodukte her.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGVictoria Bünemann, Senior Brand Communications Manager Oral Care DACHSulzbacher Str. 40-50, 65824 Schwalbach am TaunusE-Mail: buenemann.v@pg.comPressekontakt:MSL GermanyLaura GillertOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: laura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/6394975