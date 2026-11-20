ROM (dpa-AFX) - Mit einem großangelegten Streik haben Gewerkschaften in Italien gegen die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mobilgemacht. Der Gewerkschaftsbund CGIL rief Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor zum ganztägigen Ausstand auf. Landesweit gab es rund 100 Demonstrationen und Kundgebungen. In mehreren Städten gab es zudem Protestaktionen von Studierenden, bei denen es mitunter zu Spannungen kam.

Betroffen vom Streik sind unter anderem Schulen, das Gesundheitswesen und der öffentliche Nahverkehr. In der Hauptstadt Rom sowie in Florenz und Genua müssen Fahrgäste mit Ausfällen bei Bussen, Trams und U-Bahnen rechnen.

Protest gegen Haushaltspläne der Regierung



CGIL geht es in erster Linie um die hohen Lebenshaltungskosten sowie die Haushaltspläne der Meloni-Regierung. Zu den wichtigsten Forderungen gehören höhere Löhne, Investitionen in die Industrie und den wirtschaftlich schwächeren Süden des Landes sowie bessere Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz. Gefordert werden von der Regierung außerdem niedrigere Verteidigungsausgaben und mehr Geld für Schulen und Gesundheitswesen.

"Der heutige Tag zeigt, dass die Menschen gehört werden wollen, dass sie mitbestimmen sollen und Antworten auf ihre Bedürfnisse verlangen", sagte CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini vor der zentralen Protestveranstaltung in Rom. Politiker der linken Oppositionsparteien beteiligten sich an einigen Demos.

Landini sprach bei den von CGIL organisierten Demonstrationen und Kundgebungen im ganzen Land von insgesamt etwa einer Million Teilnehmern. Offizielle Zahlen oder Schätzungen von den Behörden gab es zunächst nicht.

Spannungen bei Protestaktionen von Studierenden



Der angekündigte Großstreik fiel zudem mit einem Aktionstag von protestierenden Studierenden zusammen. Neben den hohen Lebenshaltungskosten ging es bei ihren Protesten auch um die aktuelle Weltlage. In Rom waren etwa Spruchbänder zu sehen, auf denen ein Ende von Krieg und Aufrüstung gefordert wird. Es waren auch Palästinafahnen zu sehen.

In Mailand zündeten Demonstranten einen Panzer aus Pappe sowie Pappfiguren, die US-Präsident Donald Trump und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu darstellen sollten, an. In Bologna kam es einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa nach zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auch aus anderen Städten berichteten lokale Medien von Spannungen bei den Protestaktionen der Studierenden./rme/DP/he