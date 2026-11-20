Berlin (ots) -Der Bundesrat hat heute den Weg für die Reform der Akut- und Notfallversorgung freigemacht. Dazu erklärt Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt:"Mit der heutigen Entscheidung kann die dringend notwendige Reform der Akut- und Notfallversorgung endlich beginnen. Es geht darum, Patientinnen und Patienten gezielter durch das Versorgungssystem zu führen und Notaufnahmen, Rettungsdienst sowie medizinisches Personal zu entlasten. Das heute beschlossene Gesetz schafft dafür wichtige Voraussetzungen. Zugleich bleiben Schwächen und offene Fragen, die im Rahmen der Umsetzung gelöst werden müssen. Unter anderem brauchen wir ein einheitliches, validiertes Ersteinschätzungssystem, da ein Nebeneinander verschiedener Systeme nicht zielführend ist.Insgesamt muss die Reform in der weiteren Umsetzung noch stärker an den Realitäten der Versorgung ausgerichtet werden. Insbesondere muss sie konsequent darauf abzielen, Notaufnahmen und Rettungsdienst von Fällen zu entlasten, die keiner Notfallversorgung bedürfen. Dafür müssen die vorgesehenen Versorgungspfade für Hilfesuchende verbindlicher ausgestaltet werden. Zugleich sollte auf eine weitere Ausweitung der Angebote der ambulanten Notfallversorgung verzichtet werden.Richtig ist, dass alle Ärztinnen und Ärzte im Notdienst, also sowohl in den INZ als auch im aufsuchenden Notdienst zumindest eingeschränkt für den akuten Bedarf Arzneimittel an die Patientinnen und Patienten abgeben dürfen. Entscheidend ist, die Strukturen und Prozesse der Akut- und Notfallversorgung auch finanziell und personell so auszustatten, dass die Reform einen echten Mehrwert für Patientinnen, Patienten und Beschäftigte in den Einrichtungen schafft."Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6394982