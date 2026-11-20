DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW)

=== M O N T A G, 23. November 2026 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 22:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University of Mount Saint Vincent 22:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q D I E N S T A G, 24. November 2026 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober *** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grußwort und Teilnahme an Chat zu "Resist the Shocks - How to Boost Europe's Resilience" *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November *** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung "50 Years of Wiwipol" 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall M I T T W O C H, 25. November 2026 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November *** 10:00 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 15:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book - EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung D O N N E R S T A G, 26. November 2026 *** 02:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober *** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026) - EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November) - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung - US/Börsenfeiertag: USA F R E I T A G, 27. November 2026 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November *** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 13:50 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Eröffnung der Veranstaltung "Euro20+" (mit EZB-Vizepräsident Vujcic; 14:00 Gespräch mit Jan-Christian Dressen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei "Euro20+"-Event der Bundesbank *** - DE/Rheinmetall AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag (seit 26.11.) - EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November) - US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel S O N N T A G, 29. November 2026 - CH/Referenden u.a. zu Anhebung MwSt, Besteuerung von Ehepaaren und Kriegsmaterialgesetz ===

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