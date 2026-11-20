DJ WOCHENVORSCHAU/30. November bis 6. Dezember (49. KW)

=== M O N T A G, 30. November 2026 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen mit Wirtschaftsvertretern *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November *** 09:00 CH/BIP 3Q *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen November *** 11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 15:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November D I E N S T A G, 1. Dezember 2026 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global November *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 10:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) Oktober *** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation eines Panels bei geldpolitischer Konferenz der EZB *** 20:55 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei UBS Global Technology Conference Scottsdale 22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der europäischen Indizes M I T T W O C H, 2. Dezember 2026 *** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November *** 09:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei "EMERGE Europe 2026" *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 16:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung und Q&A in der Frankfurt School of Finance and Management *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des BMF *** 18:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Dinner-Rede bei EZB-Konferenz zu Finanzstabilität und makroprudenzieller Politik *** 22:00 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 3. Dezember 2026 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global November *** 09:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Konversation mit dem Bundespräsidenten *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Woche *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober *** 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes F R E I T A G, 4. Dezember 2026 *** 09:20 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Begrüßungsworte bei KI-Gipfel 10:00 DE/Verbio SE, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:00 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu Fiskalpolitik *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November S A M S T A G, 5. Dezember 2026 *** 17:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Konversation zu Volatilität und globalen Risken bei Cepr-Konferenz ===

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