BRÜSSEL (dpa-AFX) - Großbritannien wird wohl mindestens bis nach der kommenden Parlamentswahl keine vollständige Rückkehr in die Europäische Union anstreben. "Was wir heute ankündigen, ist wahrscheinlich die Grenze dessen, was wir in dieser Legislaturperiode erreichen können, angesichts dessen, was für die Umsetzung getan werden muss", sagte Premierminister Andy Burnham nach der Vereinbarung einer deutlichen Wiederannäherung am Nachmittag in Brüssel.

Der Regierungschef betonte aber, dass der Weg noch nicht zu Ende sei. Die Welt müsse so betrachtet werden, wie sie heute sei. Der folgenden Regierung müsse eine Entscheidungsgrundlage für weitere Beschlüsse geliefert werden. "Und meiner Ansicht nach kann man natürlich weitere Vorteile erzielen, wenn man weiter auf eine möglichst konstruktive Beziehung hinarbeitet", sagte Burnham. "Das britische Volk wird das Sagen darüber haben, was als Nächstes passiert. Wir werden der öffentlichen Meinung nicht vorauseilen." Geplant ist die nächste Parlamentswahl für 2029.

Großbritannien war Anfang 2020 aus der EU ausgetreten und beendete so 47 Jahre EU-Mitgliedschaft. Seit 2021 ist das Vereinigte Königreich auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. In einem Referendum hatte sich 2016 eine sehr knappe Mehrheit der Briten für den Austritt ausgesprochen, inzwischen ist die Mehrheit für eine Wiederannäherung./mj/DP/mis