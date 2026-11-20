Antalya/Berlin (ots) -- Methan im Mittelpunkt der Weltklimakonferenz: Deutschland und weitere Staaten erneuern ihre Verpflichtung, Emissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent zu senken- DUH kritisiert unehrliches Handeln der Bundesregierung: Katherina Reiche maßgeblich für zweijährige Verschiebung der EU-Methanverordnung verantwortlich- Fossiler Ausstieg darf nicht aus dem Fokus rücken; Bundesregierung muss verbindliche nationale Minderungsmaßnahmen auch in der Landwirtschaft auf den Weg bringenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt den internationalen Rückenwind auf der Weltklimakonferenz COP für die Reduktion extrem klimaschädlicher Methanemissionen und fordert die Bundesregierung auf, damit endlich einen konsequenten Kurs zur Methanminderung auch national einzuschlagen. Erstmals wurde Methan auf Initiative einer Staatenallianz um Frankreich, Barbados und das Vereinigte Königreich in den Entwurf der offiziellen Abschlusserklärung aufgenommen. Doch während sich Umweltminister Schneider in Antalya für eine solche Verankerung von Methanreduktion einsetzte, hat Wirtschaftsministerin Reiche in dieser Woche die Verschiebung von Import- und Messregelungen innerhalb der EU-Methanverordnung vorangetrieben und damit der fossilen Lobby eine Schonfrist von zwei Jahren erteilt.Die DUH kritisiert zudem, dass die Abkehr von fossilen Energien, die seit der Klimakonferenz in Dubai vor drei Jahren Ziel der Verhandlungen ist, aus der Abschlusserklärung gestrichen wurde.Milena Pressentin, Expertin Energie und Klimaschutz der DUH: "Auf internationaler Bühne hat die Bundesregierung in Antalya anerkannt, dass die Klimakrise ohne eine schnelle und drastische Reduktion von Methan nicht einzudämmen ist. Das ist ein wichtiges Signal, wirkt aber angesichts der gerade beschlossenen Verschiebung wesentlicher Punkte der EU-Methan-Verordnung unehrlich. Dass gleichzeitig Verweise auf den Ausstieg aus fossilen Energien aus dem Entwurf der Abschlusserklärung gestrichen wurden, ist ein Geschenk an die fossile Lobby. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich für einen Ausstieg aus fossilen Energien stark zu machen und die Methan-Verordnung hierzulande endlich flächendeckend umzusetzen."Auch in der Landwirtschaft muss Deutschland die Methanreduktion vorantreiben. Der Sektor verursacht rund 40 Prozent der weltweiten menschengemachten Methanemissionen und wurde auf der COP31 erstmals ausdrücklich in den Verhandlungen berücksichtigt. In Deutschland zählt insbesondere die Tierhaltung zu den größten Methanquellen.Jens Hürdler, Experte Verkehr und Luftreinhaltung bei der DUH: "Das internationale Methan-Momentum der COP muss die Bundesregierung endlich wach rütteln. Deutschland kann es sich nicht länger leisten, die Methanemissionen aus der Tierhaltung weitgehend unangetastet zu lassen. Wir brauchen verbindliche Minderungsziele für die Landwirtschaft, einen sozial gerechten Umbau der Tierhaltung und eine konsequente Reduktion der Tierbestände. Die Bundesregierung muss jetzt einen entsprechenden nationalen Methanminderungsplan vorlegen."Hintergrund:Methan (CH4) ist für knapp ein Drittel der heutigen Erderhitzung verantwortlich. Damit ist es nach Kohlenstoffdioxid (CO2) das zweitschädlichste Treibhausgas. Über kurze Zeit ist der Erhitzungseffekt von Methan über 80-mal so stark wie der von CO2. Methan ist eine Vorläufersubstanz für bodennahes Ozon - ein Reizgas, das zu Atemwegserkrankungen führt und landwirtschaftliche Erträge stark mindert. Die Ernteverluste der Landwirtschaft in der EU summieren sich auf zwei Milliarden Euro jährlich.Pressekontakt:Milena Pressentin, Expertin Energie und Klimaschutz0151 70666995, pressentin@duh.deJens Hürdler, Experte Verkehr und Luftreinhaltung0160 96750304, huerdler@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6394985