Gold erlebt seine schwächste Woche seit März, und die Notenbank legt nach. Während Strategen vor weiteren Verlusten warnen, hält eine Großbank den Ausverkauf für übertrieben. Und ein Starinvestor hat schon umgeschichtet. Der Goldpreis kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag fiel das Edelmetall den fünften Tag in Folge und rutschte zeitweise um 3,1 Prozent unter 3.515 US-Dollar je Feinunze. Auf Wochensicht steuert Gold auf ein Minus von fast neun Prozent zu, den stärksten Rückgang seit März. So billig ...

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