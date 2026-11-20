Von Microsoft unterstütztes und von MLTC und Svante entwickeltes Projekt in der kanadischen Provinz Saskatchewan unter lediglich drei ausgewählten BECCS-Projekten

North Star, ein geplantes, umfangreiches von Meadow Lake Tribal Council (MLTC) und der Svante Technologies Inc. (Svante) entwickeltes Verfahren zur Entnahme von CO2 (CDR) wurde von der Regierung Kanadas als qualifizierter Lieferant im Rahmen einer bundesweiten Aufforderung zur Abgabe von Rahmenangeboten (Request for Standing Offer, RFSO) für den Erwerb und die Stilllegung von Zertifikaten aus Projekten zur CO2-Entnahme ausgewählt.

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The proposed North Star bioenergy with carbon capture and storage project is being developed by the Meadow Lake Tribal Council (MLTC) and Svante. The project will generate durable carbon dioxide removal credits by capturing biogenic CO2 from the MLTC Bioenergy Center in Meadow Lake, SK, Canada, and storing it deep underground in a geological storage site.

North Star war eines von drei Projekten im Bereich Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS), das im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens nach einer gründlichen Evaluierung der technischen, wirtschaftlichen und einkaufsseitigen Anforderungen ausgewählt wurde. Mit dieser Auswahl wird North Star als qualifizierter Lieferant für künftige jährliche staatliche Ankäufe hochwertiger CO2-Entnahmezertifikate anerkannt.

"Diese Ankündigung markiert einen wichtigen Fortschritt für den Sektor der CO2-Entfernung in Kanada", so Claude Letourneau, President und CEO von Svante. "Die Schaffung einer verlässlichen Nachfrage nach CDR-Zertifikaten (Carbon Dioxide Removal, CO2-Entnahme) trägt dazu bei, Investitionen zu mobilisieren, die Projektentwicklung zu beschleunigen und Kanadas Position auf einem schnell wachsenden globalen CO2-Markt zu stärken. Langfristig verfügen CO2-Entnahmen über das Potenzial, zu einem strategischen Exportgut Kanadas im Rahmen von Artikel 6 des Pariser Abkommens zu werden, indem sie durch Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen wirtschaftliche Wertschöpfung generieren und dabei Organisationen unterstützen, ihre Klimaziele im In- und Ausland zu erreichen."

In Meadow Lake in der kanadischen Provinz Saskatchewan gelegen, befindet sich North Star in der Entwicklung, um nachhaltig gewonnene Forstreststoffe in saubere Energie umzuwandeln, während biogenes Kohlendioxid dauerhaft abgeschieden und gespeichert wird. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt langfristige Gutschriften aus der CO2-Entnahme hervorbringt, während gleichzeitig wirtschaftliche Chancen für indigene Gemeinschaften und die umliegende Region geschaffen werden.

"Diese Anerkennung bestärkt die Vision hinter North Star", so Jeremy Norman, Tribal Chief von MLTC. "Unsere Nationen sind sich seit Langem der Bedeutung einer verantwortungsvollen Verwaltung des Landes und seiner Ressourcen bewusst. Durch North Star haben wir die Chance, Arbeitsplätze zu schaffen, Investitionen anzuziehen und eine von indigenen Völkern geführte wirtschaftliche Perspektive aufzubauen, die unseren Gemeinschaften nachhaltige Vorteile bietet und gleichzeitig zu Kanadas Klimazielen beiträgt."

Darüber hinaus hat sich North Star einen langfristigen Abnahmevertrag zur CO2-Entfernung mit Microsoft gesichert. North Star reiht sich damit unter die modernsten geplanten Projekte zur CO2-Entfernung in Kanada ein. Über den freiwilligen CO2-Markt hinaus soll das Beschaffungsprogramm der kanadischen Regierung Nachfrage nach hochwertigen CO2-Entnahmen schaffen und gleichzeitig dabei helfen, die Klimaziele der Bundesregierung voranzutreiben. Als eine der landesweit ersten Initiativen dieser Art stellt dies einen wichtigen Schritt zum Aufbau eines robusten heimischen Marktes für technische CO2-Entfernung dar.

Über North Star

North Star ist ein geplantes Projekt im Bereich Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS), das in Meadow Lake, Saskatchewan (Kanada) entwickelt wird. Durch die Nutzung nachhaltig gewonnener Forstreststoffe aus dem MLTC Bioenergy Centre, um Energie zu gewinnen und gleichzeitig CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre zu entnehmen, zielt North Star darauf ab, dauerhafte CO2-Entnahmen zu erzielen, die wirtschaftliche Teilhabe indigener Völker zu fördern und zu Kanadas Klima- und Wirtschaftszielen beizutragen.

Über MLTC

MLTC wurde 1981 gegründet und vertritt neun First Nations im Nordwesten von Saskatchewan. MLTC investiert in Unternehmen, um sich maßgeblich an der Wirtschaft Saskatchewans zu beteiligen und so die wirtschaftliche Versöhnung in einem ländlichen und abgelegenen Gebiet der Provinz zu fördern. 100% der Ausschüttungen fließen an die neun First Nations, um das lokale Wirtschaftswachstum zu fördern sowie Bildung, Gesundheitsversorgung, Programme für Jugendliche und Senioren, den Wohnungsbau und andere soziale und infrastrukturelle Bedürfnisse der Gemeinden zu verbessern.

Über Svante

Svante ist ein vollständig integriertes Unternehmen für Kohlenstoffmanagement mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia (Kanada). Das Unternehmen stellt nanotechnologisch hergestellte Feststoff-Sorptionsfilter und modulare Rotationskontaktoren auf umweltschonende Weise aus Industrieabgasen und der Umgebungsluft her. Das Unternehmen stellt Filter für die direkte Luftabscheidung (Direct Air Capture) her und entwickelt Projekte zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage) von der Quelle bis zur Senke. Svante steht auf der Liste 2026 World Changing Idea's von Fast Company, ist in der 2026 Global Cleantech 100 Hall of Fame sowie auf der Liste der Top Greentech Companies of 2025 von TIME und Statista vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.svanteinc.com.

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