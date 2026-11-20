FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) macht sich für einen maßvollen Bürokratieabbau im Bankensektor stark. "Die Regulierung der Finanzmärkte ist zu kompliziert geworden", sagte Klingbeil auf dem "European Banking Congress" in Frankfurt. "Um die Kapitalmärkte attraktiver zu gestalten, müssen wir die Kosten senken und den Zugang erleichtern. Wir brauchen Vereinfachungen, ohne dabei die Stabilität zu gefährden."

Nötig sei eine intelligente Verschlankung administrativer Prozesse anstatt einer "pauschalen Deregulierung", betonte Klingbeil. Hierfür solle die EU-Kommission ein eigenes Paket zur Vereinfachung im Bereich Finanzdienstleistungen vorlegen. So müsse die Finanzmarktregulierung im Hinblick auf Berichtspflichten gestrafft werden. "Sobald Gesetze verabschiedet sind, sollten sie nicht durch eine ständige Flut neuer Regeln zusätzlich belastet werden."

Vorschläge der EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors seien vielversprechend. "Einzelmaßnahmen reichen jedoch nicht aus; es ist wichtig, zügig spürbare Entlastungen für den gesamten Finanzsektor auf den Weg zu bringen."

Zersplitterte Finanzmärkte als Nachteil gegenüber USA



Die EU-Kommission will Europas Bankensektor stärken, grenzüberschreitende Bankgeschäfte erleichtern und Bürokratie abbauen. Die Brüsseler Behörde sieht die Zersplitterung des europäischen Bankenmarkts als zentrale Herausforderung, auch im Wettlauf mit den starken US-Finanzmärkten. Ersten Vorschlägen der EU-Kommission sollen Anfang 2027 konkrete Gesetzesvorschläge folgen.

Erst im September hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg angekündigt, angesichts des großen Investitionsbedarfs in Europa neue Regeln zu schaffen. Ihre Behörde werde ein neues Bankenpaket auf den Weg bringen mit dem Fokus auf Vereinfachung.

Die Finanzbranche fordert schon länger weniger Vorschriften und mehr Tempo in Brüssel. Nach einer Studie der European Banking Federation beträgt der zusätzliche Investitionsbedarf Europas mittelfristig rund 1,4 Billionen Euro pro Jahr. Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien haben Vorschriften für Banken gelockert, die nach der globalen Finanzkrise eingeführt worden waren. Kritiker warnen dagegen davor, die Zügel für Banken zu stark zu lockern./als/DP/he