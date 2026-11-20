900 Milliarden Dollar an Verpflichtungen und ein gigantischer Börsengang. Sprengt Anthropic alle Maßstäbe?Den vollständigen Artikel lesen ...
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