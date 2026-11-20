SK Hynix baut seine Beteiligung am japanischen Speicherchiphersteller Kioxia aus. Im Dezember wandeln die Südkoreaner über ein Investmentvehikel gehaltene Anleihen in 129.000 Kioxia-Aktien um und übernehmen zusätzlich 1.001 Anteile an dem Vehikel von Bain Capital. Damit steigt die indirekte Beteiligung auf rund 14,1 %. Ein stärkerer Einfluss auf die Unternehmensführung ist damit vorerst nicht verbunden. Die Nachricht verpufft, da ohnehin kein Geheimnis. Die Aktie wird nach aktuellen Schätzungen zu KGVs unter 2 gehandelt. Das ist selbst dann noch günstig, wenn man davon ausgeht, dass sich die Gewinnerwartungen halbieren.



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